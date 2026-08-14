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Symbol SPCX

AI Analyse

UBS AG

SpaceX Buy

17:06 Uhr
SpaceX Buy
Aktie in diesem Artikel
SpaceX
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für SpaceX auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 US-Dollar belassen. John C. Hodulik geht in einer am Montag vorliegenden Studie davon aus, dass das Raketenprogramm Starship mittelfristig das Satellitennetzwerk Starlink massiv stärken und für das Unternehmen einen erheblichen Mehrwert schaffen wird. Einen Wendepunkt beim Wachstum erwartet er, sobald genügend V3-Satelliten verfügbar sind, um damit stationäres Breitband-Internet betreiben zu können./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 19:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thrive Studios ID / Shutterstock.com

Zusammenfassung: SpaceX Buy

Unternehmen:
SpaceX		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 210,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 148,13		 Abst. Kursziel*:
41,76%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 149,18		 Abst. Kursziel aktuell:
40,77%
Analyst Name:
John C. Hodulik 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 229,67

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SpaceX

17:06 SpaceX Buy UBS AG
10.08.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
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06.08.26 SpaceX Outperform RBC Capital Markets
06.08.26 SpaceX Overweight JP Morgan Chase & Co.
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