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Symbol CFRHF

Bernstein Research

Richemont Outperform

13:31 Uhr
Richemont Outperform
Aktie in diesem Artikel
Richemont
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Richemont auf "Outperform" mit einem Kursziel von 240 Franken belassen. Richemont bleibe wegen des überlegenen organischen Wachstums, das auch in Zukunft Bestand haben und die Konsensschätzungen übertreffen sollte, sein bevorzugter Titel im Luxusgütersektor, schrieb Luca Solca in einer am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Im Bereich "weicher" Luxuswaren sieht er bei Hermes noch Steigerungspotenzial, welches ab 2027 sichtbar werden dürfte. LVMH profitiere von einer Wiederbelebung der Marke Dior, kämpfe aber immer noch mit den anspruchsvollen Verbrauchern der Mittelschicht, wie das schwache organische Wachstum im Bereich Mode und Lederwaren belege. Kering habe derweil gezeigt, dass eine Anpassung der Preis- und Sortimentsstruktur nach unten Gucci beflügeln könne. Daran dürfte sich LVMH ein Beispiel nehmen, wenn auch wahrscheinlich mit mehr Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich des Markenwerts von Louis Vuitton./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 21:57 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 05:02 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Richemont

Zusammenfassung: Richemont Outperform

Unternehmen:
Richemont		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
240,00 CHF
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
189,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
26,98%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
186,85 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
28,45%
Analyst Name:
Luca Solca 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
211,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Richemont

13:31 Richemont Outperform Bernstein Research
22.07.26 Richemont Outperform Bernstein Research
21.07.26 Richemont Buy Deutsche Bank AG
16.07.26 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.07.26 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
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