Richemont Aktie
Marktkap. 120,45 Mrd. EURKGV 25,14 Div. Rendite 2,38%
WKN A1W5CV
ISIN CH0210483332
Symbol CFRHF
Richemont Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Richemont auf "Outperform" mit einem Kursziel von 240 Franken belassen. Richemont bleibe wegen des überlegenen organischen Wachstums, das auch in Zukunft Bestand haben und die Konsensschätzungen übertreffen sollte, sein bevorzugter Titel im Luxusgütersektor, schrieb Luca Solca in einer am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung. Im Bereich "weicher" Luxuswaren sieht er bei Hermes noch Steigerungspotenzial, welches ab 2027 sichtbar werden dürfte. LVMH profitiere von einer Wiederbelebung der Marke Dior, kämpfe aber immer noch mit den anspruchsvollen Verbrauchern der Mittelschicht, wie das schwache organische Wachstum im Bereich Mode und Lederwaren belege. Kering habe derweil gezeigt, dass eine Anpassung der Preis- und Sortimentsstruktur nach unten Gucci beflügeln könne. Daran dürfte sich LVMH ein Beispiel nehmen, wenn auch wahrscheinlich mit mehr Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich des Markenwerts von Louis Vuitton./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 21:57 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 05:02 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Richemont
Zusammenfassung: Richemont Outperform
|Unternehmen:
Richemont
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
240,00 CHF
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
189,00 CHF
|Abst. Kursziel*:
26,98%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
186,85 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
28,45%
|
Analyst Name:
Luca Solca
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
211,00 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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