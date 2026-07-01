Richemont Aktie
Marktkap. 117,11 Mrd. EURKGV 25,14 Div. Rendite 2,38%
WKN A1W5CV
ISIN CH0210483332
Symbol CFRHF
Richemont Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 200 Franken auf "Sector Perform" belassen. Starke Ergebnisse dank des Schmuckgeschäfts dürften die Erwartungen an den Luxuskonzern weiter nach oben treiben, schrieb Piral Dadhania am Mittwoch nach den Zahlen./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 01:56 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 01:56 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Richemont
Zusammenfassung: Richemont Sector Perform
|Unternehmen:
Richemont
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
200,00 CHF
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
194,45 CHF
|Abst. Kursziel*:
2,85%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
194,05 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
3,07%
|
Analyst Name:
Piral Dadhania
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
194,00 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:01
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|09.07.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:36
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:01
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|09.07.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Richemont Buy
|UBS AG
|18.09.19
|Richemont Sell
|UBS AG
|15.09.16
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.16
|Richemont Sell
|S&P Capital IQ
|05.08.16
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|02.07.26
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