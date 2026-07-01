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Symbol BPAQF

UBS AG

BP Buy

11:36 Uhr
BP Buy
Aktie in diesem Artikel
BP plc (British Petrol)
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 675 Pence auf "Buy" belassen. Die Eckzahlen zum zweiten Quartal sprächen für schneller als erwartetes Tempo beim Schuldenabbau, schrieb Joshua Stone am Dienstagmorgen./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 08:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: M DOGAN / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BP Buy

Unternehmen:
BP plc (British Petrol)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
6,75 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
5,15 £		 Abst. Kursziel*:
31,15%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Joshua Stone 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,21 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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