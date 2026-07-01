BP Aktie
6,06 EUR +0,13 EUR +2,11 %
6,06 EUR +0,16 EUR +2,71 %
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Marktkap. 87,47 Mrd. EURKGV 1.664,62 Div. Rendite 5,67%
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WKN 850517
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ISIN GB0007980591
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Symbol BPAQF
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BP Outperform
11:36 Uhr
Aktie in diesem Artikel
6,06 EUR 0,13 EUR 2,11%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP mit einem Kursziel von 700 Pence auf "Outperform" belassen. Analyst Biraj Borkhataria hob am Dienstag nach starken Eckdaten seine Schätzungen./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 03:46 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 03:46 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jeff Whyte / Shutterstock.com
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Zusammenfassung: BP Outperform
|Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
7,00 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
5,17 £
|Abst. Kursziel*:
35,48%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Biraj Borkhataria
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,19 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|11:36
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|10:31
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:31
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|BP Buy
|UBS AG
|09.07.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|11:36
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|10:31
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:31
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|BP Buy
|UBS AG
|09.07.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|11:36
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|10.07.26
|BP Buy
|UBS AG
|09.07.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|03.07.26
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|27.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:31
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:31
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.06.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.