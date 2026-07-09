BP Aktie
Marktkap. 93,6 Mrd. EURKGV 1.664,62 Div. Rendite 5,67%
WKN 850517
ISIN GB0007980591
Symbol BPAQF
BP Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BP nach einem Treffen mit dem Vorstandsvorsitzenden mit einem Kursziel von 675 Pence auf "Buy" belassen. In dem Gespräch sei es unter anderem um die bessere Zuverlässigkeit der Anlagen des britischen Ölkonzerns gegangen, schrieb Joshua Stone am Donnerstag. Im Fokus hätten zudem der Verkauf eines breiten Spektrums an Anlagen und die Priorisierung des Schuldenabbaus gestanden./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 12:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BP Buy
|Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
6,75 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
4,79 £
|Abst. Kursziel*:
40,79%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Joshua Stone
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,19 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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