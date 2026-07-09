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Symbol BPAQF

UBS AG

BP Buy

12:46 Uhr
BP Buy
Aktie in diesem Artikel
BP plc (British Petrol)
5,64 EUR 0,00 EUR 0,07%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BP nach einem Treffen mit dem Vorstandsvorsitzenden mit einem Kursziel von 675 Pence auf "Buy" belassen. In dem Gespräch sei es unter anderem um die bessere Zuverlässigkeit der Anlagen des britischen Ölkonzerns gegangen, schrieb Joshua Stone am Donnerstag. Im Fokus hätten zudem der Verkauf eines breiten Spektrums an Anlagen und die Priorisierung des Schuldenabbaus gestanden./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 12:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BP Buy

Unternehmen:
BP plc (British Petrol)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
6,75 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
4,79 £		 Abst. Kursziel*:
40,79%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Joshua Stone 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,19 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BP plc (British Petrol)

12:46 BP Buy UBS AG
09.07.26 BP Outperform RBC Capital Markets
03.07.26 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.07.26 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.07.26 BP Hold Jefferies & Company Inc.
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