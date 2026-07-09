DAX 25.109 +0,0%ESt50 6.276 -0,1%MSCI World 4.860 +0,2%Top 10 Crypto 8,3660 +2,1%Nas 26.222 +0,1%Bitcoin 56.214 +1,6%Euro 1,1420 -0,1%Öl 76,05 +0,2%Gold 4.101 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 DEUTZ 630500 Allianz 840400 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg im Blick: Dow verhalten -- DAX stabil -- VW: Modellpalette soll um die Hälfte schrumpfen -- SK hynix, Apple, Oracle, SpaceX, Tesla, Meta, Bayer, Siemens Energy, DEUTZ im Fokus
Top News
Falle Mean Reversion: Wenn Pairs Trading ins Leere läuft Falle Mean Reversion: Wenn Pairs Trading ins Leere läuft
Lufthansa-Aktie steigt - doch die Analystenmeinungen prallen aufeinander Lufthansa-Aktie steigt - doch die Analystenmeinungen prallen aufeinander
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AstraZeneca Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
151,00 EUR -5,20 EUR -3,33 %
STU
150,80 EUR -3,45 EUR -2,24 %
HAML
finanzen.net zero
AstraZeneca jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 259,18 Mrd. EUR

KGV 27,55 Div. Rendite 1,71%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 886455

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0009895292

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AZN

Deutsche Bank AG

AstraZeneca Sell

15:16 Uhr
AstraZeneca Sell
Aktie in diesem Artikel
AstraZeneca PLC
151,00 EUR -5,20 EUR -3,33%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Sell" mit einem Kursziel von 11500 Pence belassen. Analyst Emmanuel Papadakis wertet den Forschungsmisserfolg des Herzmittels Wainua in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar leicht negativ für den Pharmakonzern./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AstraZeneca Sell

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
115,00 £
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
157,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
163,71 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AstraZeneca PLC

15:16 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
13:01 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
09.07.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
09.07.26 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
09.07.26 AstraZeneca Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu AstraZeneca PLC

dpa-afx Dämpfer AstraZeneca-Kandidat Wainua verfehlt Ziel in klinischer Studie - Aktie sackt ab AstraZeneca-Kandidat Wainua verfehlt Ziel in klinischer Studie - Aktie sackt ab
finanzen.net Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 legt zum Ende des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels mit Zuschlägen
finanzen.net AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Donnerstagnachmittag weit abgeschlagen
finanzen.net LSE-Handel FTSE 100 verbucht Abschläge
finanzen.net Börse Europa in Grün: STOXX 50 am Nachmittag mit Gewinnen
finanzen.net STOXX 50 aktuell: STOXX 50 mittags mit Kursplus
finanzen.net Börse London in Rot: FTSE 100 legt am Mittag den Rückwärtsgang ein
finanzen.net AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Mittag im Sinkflug
Benzinga Ionis, AstraZeneca Pivotal Heart Disease Drug Flunks
Financial Times AstraZeneca shares slide after heart treatment disappoints in trial
Benzinga Sino Biopharma Accelerates Global Growth With GSK, AstraZeneca Partnerships
Zacks Pfizer or AstraZeneca: Which Stock Offers Better Long-Term Potential?
Benzinga Abbisko, AstraZeneca Team Up on Lung Cancer Drug Combo After China Trial Clearance
Zacks Here's Why Astrazeneca (AZN) is a Strong Value Stock
Zacks Why Astrazeneca (AZN) Dipped More Than Broader Market Today
Zacks Here's Why Astrazeneca (AZN) is a Strong Momentum Stock
RSS Feed
AstraZeneca PLC zu myNews hinzufügen