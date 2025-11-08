DAX 24.000 +1,8%ESt50 5.671 +1,9%MSCI World 4.373 +1,1%Top 10 Crypto 14,36 +3,9%Nas 23.466 +2,0%Bitcoin 91.081 +0,4%Euro 1,1556 +0,0%Öl 63,56 -0,2%Gold 4.085 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Commerzbank CBK100 BYD A0M4W9 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Palantir A2QA4J Amazon 906866 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende? DAX fest -- Dow freundlich -- Pfizer gewinnt Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Rüstungsaktien, Coba, NEL, D-Wave, Palantir, Chiptitel, Highland Critical, BYD, TMTG im Fokus
Top News
EZB bestätigt: Digitaler Euro soll 2029 kommen - was das für die Zukunft bedeuten könnte EZB bestätigt: Digitaler Euro soll 2029 kommen - was das für die Zukunft bedeuten könnte
DAX zum Wochenauftakt auf Erholungskurs - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns treibt DAX zum Wochenauftakt auf Erholungskurs - Hoffnung auf Ende des US-Shutdowns treibt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AstraZeneca Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
150,00 EUR +3,45 EUR +2,35 %
STU
138,33 CHF +6,19 CHF +4,68 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 227,41 Mrd. EUR

KGV 29,47 Div. Rendite 2,35%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 886455

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0009895292

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AZNCF

DZ BANK

AstraZeneca Halten

15:26 Uhr
AstraZeneca Halten
Aktie in diesem Artikel
AstraZeneca PLC
150,00 EUR 3,45 EUR 2,35%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Astrazeneca nach Zahlen zum dritten Quartal von 11600 auf 12900 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der britische Pharmakonzern habe zweistellige Wachstumsraten geliefert, die er in dem Bewertungsniveau über den Vergleichsunternehmen weiterhin ausreichend reflektiert sehe, schrieb Elmar Kraus in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Darüber hinaus liefere die Produkt-Pipeline eine vergleichsweise hohe Zahl positiver Nachrichten zu Entwicklungsprojekten. Diese würden auch benötigt, um das langfristige Umsatzziel zu erreichen./la/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 13:56 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 14:01 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AstraZeneca Halten

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
131,28 £		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Elmar Kraus 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
145,29 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AstraZeneca PLC

15:26 AstraZeneca Halten DZ BANK
12:11 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
08:01 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.11.25 AstraZeneca Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.11.25 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu AstraZeneca PLC

finanzen.net FTSE 100-Wert AstraZeneca-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AstraZeneca von vor 10 Jahren verdient
finanzen.net Handel in London: FTSE 100 zum Start des Montagshandels im Plus
finanzen.net AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Montagvormittag mit stabiler Tendenz
finanzen.net AstraZeneca: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
finanzen.net Freitagshandel in London: FTSE 100 schließt mit Verlusten
finanzen.net AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca verteuert sich am Nachmittag
finanzen.net Handel in London: FTSE 100 präsentiert sich leichter
finanzen.net STOXX 50 aktuell: So steht der STOXX 50 am Nachmittag
MotleyFool Why AstraZeneca Stock Topped the Market on Thursday
Benzinga AstraZeneca Calms Pricing Jitters, Says US Deal Hit Absorbable
Zacks Compared to Estimates, Astrazeneca (AZN) Q3 Earnings: A Look at Key Metrics
Financial Times Europe risks ‘health sovereignty’ by underpaying for drugs, says AstraZeneca
Financial Times AstraZeneca wins shareholder approval for New York listing
Financial Times AstraZeneca wins shareholder approval for New York listing
Zacks Astrazeneca (AZN) Stock Declines While Market Improves: Some Information for Investors
Benzinga Eccogene Eyes Hong Kong IPO With Experimental Weight-Loss Drug, AstraZeneca Partnership
RSS Feed
AstraZeneca PLC zu myNews hinzufügen