AstraZeneca Aktie
Marktkap. 227,41 Mrd. EURKGV 29,47 Div. Rendite 2,35%
WKN 886455
ISIN GB0009895292
Symbol AZNCF
AstraZeneca Halten
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Astrazeneca nach Zahlen zum dritten Quartal von 11600 auf 12900 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der britische Pharmakonzern habe zweistellige Wachstumsraten geliefert, die er in dem Bewertungsniveau über den Vergleichsunternehmen weiterhin ausreichend reflektiert sehe, schrieb Elmar Kraus in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Darüber hinaus liefere die Produkt-Pipeline eine vergleichsweise hohe Zahl positiver Nachrichten zu Entwicklungsprojekten. Diese würden auch benötigt, um das langfristige Umsatzziel zu erreichen./la/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 13:56 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 14:01 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AstraZeneca Halten
|Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
131,28 £
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Elmar Kraus
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
145,29 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AstraZeneca PLC
|15:26
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|12:11
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|08:01
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|15:26
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|12:11
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|08:01
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12:11
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|08:01
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.25
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|06.11.25
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|07.11.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|16.10.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.24
|AstraZeneca Sell
|UBS AG
|07.11.24
|AstraZeneca Sell
|UBS AG
|15:26
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|01.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG