TUI Aktie

8,54 EUR +0,10 EUR +1,14 %
STU
Marktkap. 4,26 Mrd. EUR

KGV 6,18 Div. Rendite 1,29%
WKN TUAG50

ISIN DE000TUAG505

Symbol TUIFF

Barclays Capital

TUI Overweight

08:01 Uhr
TUI Overweight
TUI AG
8,54 EUR 0,10 EUR 1,14%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tui mit einem Kursziel von 12 Euro auf "Overweight" belassen. Andrew Lobbenberg nannte am Freitagnachmittag vier wichtige Themen, die nach dem Quartalsbericht des Reisekonzerns bei Anlegern im Fokus stünden: Die Umstrukturierung des Kerngeschäfts, die Dynamik in der Hotel- und Kreuzfahrtsparte Holiday Experiences (HEX) sowie die Preissetzungsmacht und die Kapitalverteilung./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 16:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 17:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TUI Overweight

Unternehmen:
TUI AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
12,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
8,44 €		 Abst. Kursziel*:
42,18%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
8,54 €		 Abst. Kursziel aktuell:
40,58%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

