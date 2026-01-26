DAX 24.986 -0,1%ESt50 6.050 -0,2%MSCI World 4.581 +0,2%Top 10 Crypto 8,7925 -0,9%Nas 23.211 -0,1%Bitcoin 58.438 -0,8%Euro 1,1906 -0,1%Öl 68,82 -0,5%Gold 5.018 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 BASF BASF11 Microsoft 870747 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA TUI TUAG50 Bayer BAY001 Allianz 840400 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel knapp im Minus -- ON Semiconductor mit Gewinneinbruch -- TUI bestätigt Ausblick -- Apple, Novo Nordisk, Goodyear, SAP, BASF, BYD, DroneShield, Alphabet, TSMC im Fokus
Top News
Interview: Carmignac Sécurité - In allen Marktphasen stabile Erträge mit begrenzter Volatilität Interview: Carmignac Sécurité - In allen Marktphasen stabile Erträge mit begrenzter Volatilität
DAX fällt letztlich leicht zurück - Kampf um 25.000-Punkte-Marke geht weiter DAX fällt letztlich leicht zurück - Kampf um 25.000-Punkte-Marke geht weiter
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

TUI Aktie

Kaufen
Verkaufen
TUI Aktien-Sparplan
8,91 EUR -0,51 EUR -5,45 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 4,73 Mrd. EUR

KGV 6,18 Div. Rendite 1,29%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN TUAG50

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000TUAG505

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol TUIFF

UBS AG

TUI Neutral

12:06 Uhr
TUI Neutral
Aktie in diesem Artikel
TUI AG
8,91 EUR -0,51 EUR -5,45%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Tui nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 9 Euro auf "Neutral" belassen. Die gebuchten Umsätze signalisierten Unsicherheit mit Blick auf die Sommersaison, schrieb Cristian Nedelcu in seiner ersten Einschätzung am Dienstag. Sie seien schwächer ausgefallen als vom Reiseanbieter im Dezember in Aussicht gestellt./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TUI Neutral

Unternehmen:
TUI AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
9,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
9,38 €		 Abst. Kursziel*:
-4,05%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
8,91 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,01%
Analyst Name:
Cristian Nedelcu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TUI AG

12:06 TUI Neutral UBS AG
11:21 TUI Buy Deutsche Bank AG
11:16 TUI Market-Perform Bernstein Research
10:41 TUI Hold Jefferies & Company Inc.
10:41 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu TUI AG

StockXperts TUI: Reicht das? TUI: Reicht das?
finanzen.net TUI Aktie News: TUI am Dienstagnachmittag tiefrot
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer
Dow Jones TUI-Aktie trotz Gewinnsteigerung schwach: Prognose für 2025/26 bestätigt - Umsatz stabil
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: Hoffnung auf weitere Tui-Erholung platzt wegen Reisenachfrage
Dow Jones MARKET TALK/TUI-AR-Chef und CFO rühren Trommel für Dividendenvorschlag
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX mittags
finanzen.net TUI Aktie News: TUI gibt am Mittag deutlich nach
dpa-afx KORREKTUR/AKTIE IM FOKUS: Tui unentschlossen - Quartal solide, aktuell schwächer
EQS Group EQS-News: TUI delivers best Q1 performance with Und. EBIT of €77m, growing strongly by +€26m. We reaffirm our FY26 guidance of +7-10% Und. EBIT growth (at CC), driven by expectations for Summer 2026
EQS Group EQS-AFR: TUI AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-DD: TUI AG: Sybille Reiß, buy
EQS Group EQS-DD: TUI AG: Mathias Kiep, buy
RTE.ie TUI forecasts moderate increase in revenues for 2026
EQS Group EQS-News: TUI Group: Full-year results to 30 September 2025
EQS Group EQS-AFR: TUI AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: TUI delivers strong preliminary FY 2025 results above expectations with underlying EBIT growth of +12.6% exceeding guidance of +9-11% at constant currency
RSS Feed
TUI AG zu myNews hinzufügen