TUI Aktie
Marktkap. 4,73 Mrd. EURKGV 6,18 Div. Rendite 1,29%
WKN TUAG50
ISIN DE000TUAG505
Symbol TUIFF
TUI Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Tui nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 9 Euro auf "Neutral" belassen. Die gebuchten Umsätze signalisierten Unsicherheit mit Blick auf die Sommersaison, schrieb Cristian Nedelcu in seiner ersten Einschätzung am Dienstag. Sie seien schwächer ausgefallen als vom Reiseanbieter im Dezember in Aussicht gestellt./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: TUI Neutral
|Unternehmen:
TUI AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
9,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
9,38 €
|Abst. Kursziel*:
-4,05%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
8,91 €
|Abst. Kursziel aktuell:
1,01%
|
Analyst Name:
Cristian Nedelcu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
-
*zum Zeitpunkt der Analyse
