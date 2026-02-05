TUI: Kommt jetzt der große Knall?

SmartCaps ist ein Angebot des redaktionellen Partners StockXperts. finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Die Aktie von TUI hat sich zuletzt wenig bewegt. Am 10. Februar wird das Unternehmen Zahlen für das erste Quartal vorlegen. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass dann wieder mehr Bewegung in den Titel kommt.

Die Aktie von TUI konnte sich in jüngster Zeit immer noch nicht richtig aus dem langjährigen Seitwärtskorridor herausarbeiten. Bei ca. 9,50 Euro hat sich eine neue Barriere herausgebildet, die bisher nicht überwunden werden konnte.

Chartbild immer positiver

Trotzdem wird das Chartbild immer positiver, denn die obere Begrenzung des Seitwärtskorridors wurde sukzessive nach oben verschoben und inzwischen bildet sich aus aufsteigenden Tiefpunkten seit dem letzten April ein Aufwärtstrend heraus.

Zahlen stehen an

Was jetzt noch fehlt, ist, dass der obere Widerstand mit einem Knall weggesprengt wird. Am 10. Februar stehen die Zahlen für das erste Quartal an, können die möglicherweise den nötigen Impuls geben? Die Analysten von JPMorgan erwarten jedenfalls einen leichten Umsatzrückgang, aber zugleich eine deutliche operative Ergebnisverbesserung.

Eine explosive Mischung

TUI wird vermutlich positiv überraschen müssen, damit die Aktie nach oben ausbrechen kann. Dann könnte sich eine explosive Mischung entfalten, da die zahlreichen Leerverkäufe vermutlich zumindest teilweise zum Eindecken gezwungen wären. Zugleich haben aber gerade die Shortseller in der Vergangenheit zu den Zahlenveröffentlichungen von TUI einen hohen Verkaufsdruck ausgeübt. Es wird also äußerst spannend am 10. Februar. Sollte der Aktie am Ende der Ausbruch nach oben gelingen, wäre das ein starkes Kaufsignal.

