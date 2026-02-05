DAX24.494 ±0,0%Est505.931 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3800 +0,6%Nas22.541 -1,6%Bitcoin54.991 +3,0%Euro1,1788 ±0,0%Öl68,18 +1,3%Gold4.874 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F DroneShield A2DMAA PayPal A14R7U Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 BASF BASF11 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot -- Amazon steigert Gewinn und Umsatz - deutlich höhere Investitionen -- Super Micro, DroneShield, Bitcoin & Co., Novo Nordisk, Strategy, Reddit im Fokus
Top News
Bayer-Aktie zieht an: Asundexian senkt Schlaganfall-Risiko merklich Bayer-Aktie zieht an: Asundexian senkt Schlaganfall-Risiko merklich
Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren! Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Geteilte Meinungen

Super Micro-Aktie unter der Lupe: Analysten zwischen Turnaround-Hoffnung und Zweifel

06.02.26 09:12 Uhr
NASDAQ-Wert Super Micro-Aktie im Fokus: Analysten uneins - Turnaround oder trügerische Erholung? | finanzen.net

Nach starken Quartalszahlen melden sich Analysten zur Super Micro-Aktie zu Wort. Einige sehen eine Trendwende, andere warnen weiter vor Margen- und Kundenrisiken.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bank of America Corp.
46,33 EUR -0,55 EUR -1,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Goldman Sachs
749,20 EUR -9,80 EUR -1,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Super Micro Computer Inc
25,95 EUR -0,12 EUR -0,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Analysten sehen nach Q2 erstmals Anzeichen einer operativen Stabilisierung
• Kursziele signalisieren teils deutliches Aufwärtspotenzial
• Margendruck sorgt weiter für geteilte Meinungen

Wer­bung

Analysten sehen operative Wende

Nach den Zahlen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026, die am 3. Februar vorgelegt wurden, haben mehrere Analysten ihre Einschätzungen zur Super Micro Computer-Aktie erneuert. Einem Artikel von barchart zufolge werten einige Marktbeobachter die Ergebnisse als möglichen Wendepunkt nach einer Phase enttäuschter Erwartungen. Besonders hervorgehoben wird, dass das Unternehmen ambitionierte Umsatzziele wieder erreicht und zugleich den eigenen Ausblick angehoben hat.

So bestätigte Wedbush-Analyst Matt Bryson seine "Neutral"-Einstufung und setzte ein Kursziel von 42 US-Dollar an, was einem Aufwärtspotenzial von rund 36 Prozent zum letzten Schlusskurs der Super Micro-Aktie von 30,85 US-Dollar entspricht (Stand: Schlusskurs vom 5. Februar 2026). Laut barchart sprach er von einer klaren Verbesserung gegenüber den Vorquartalen, in denen Super Micro wiederholt hinter den eigenen Zielmarken zurückgeblieben war. Auch Needham-Analyst Quinn Bolton hält an seiner Kaufempfehlung fest, reduzierte das Kursziel jedoch auf 40 US-Dollar - prognostiziert damit aber immer noch ein Steigerungspotenzial von knapp 30 Prozent. Trotz der Anpassung sieht er weiterhin signifikantes Kurspotenzial. GF-Securities-Analyst Jeff Pu bleibt ebenfalls konstruktiv und verwies auf eine Stabilisierung der Margen sowie ein besseres Kostenbild im Zuge steigender Volumina.

Goldman Sachs und BofA: Skepsis bei Margen und Kundenstruktur

Trotz der starken Zahlen bleibt der Ton nicht durchweg optimistisch. Goldman Sachs und die Bank of America halten an ihren Verkaufsempfehlungen fest.

Wer­bung

Goldman-Analyst Mike Ng sieht zwar weiterhin eine robuste Nachfrage nach KI-Servern, warnt aber, dass die Bruttomargen mit 6,4 Prozent leicht unter den Erwartungen geblieben seien. Große Kundenaufträge mit niedrigerer Preissetzungsmacht und höhere Logistikkosten könnten den Margendruck verlängern. Zudem verweist Goldman auf die hohe Kundenkonzentration, da ein einzelner Kunde zuletzt rund 63 Prozent des Umsatzes ausmachte.

Auch die Bank of America sieht zwar starkes Umsatzwachstum, erwartet jedoch, dass sich der Gewinn langsamer entwickelt als die Erlöse, da große KI-Deals typischerweise margenschwächer seien.

Kurs bleibt volatil

Am Markt spiegeln sich diese gemischten Einschätzungen wider: Unmittelbar nach der Zahlenvorlage ging es für die Aktie von Super Micro Computer zunächst kräftig nach oben, doch dann ging dem Papier die Puste aus. Nachdem die Aktie am Donnerstag um mehr als acht Prozent auf 30,85 US-Dollar gefallen war, setzte sich der Abwärtstrend im nachbörslichen NASDAQ-Handel fort. Dort verlor das Papier weitere 3,18 Prozent auf 29,87 US-Dollar. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie dennoch mit 5,40 Prozent im Plus.

Wer­bung

Laut TipRanks decken derzeit zehn Analysten den Titel ab, davon zwei mit einer Kauf-, sechs mit einer Halte- und zwei mit einer Verkaufsempfehlung. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 38,89 US-Dollar und signalisiert ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 26 Prozent gegenüber dem Donnerstagsschlusskurs.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Bank of America und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bank of America

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bank of America

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Poetra.RH / Shutterstock.com, rafapress / Shutterstock.com

Nachrichten zu Super Micro Computer Inc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Super Micro Computer Inc

DatumRatingAnalyst
15.02.2019Super Micro Computer BuyMaxim Group
05.10.2018Super Micro Computer HoldMaxim Group
18.09.2017Super Micro Computer NeutralD.A. Davidson & Co.
28.04.2017Super Micro Computer BuyMaxim Group
27.01.2017Super Micro Computer BuyMaxim Group
DatumRatingAnalyst
15.02.2019Super Micro Computer BuyMaxim Group
28.04.2017Super Micro Computer BuyMaxim Group
27.01.2017Super Micro Computer BuyMaxim Group
27.01.2017Super Micro Computer HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
27.01.2017Super Micro Computer BuyNeedham & Company, LLC
DatumRatingAnalyst
05.10.2018Super Micro Computer HoldMaxim Group
18.09.2017Super Micro Computer NeutralD.A. Davidson & Co.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Super Micro Computer Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen