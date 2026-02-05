AKTIE IM FOKUS: Stellantis-Kurseinbruch belastet Autosektor

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Nach Volvo Cars (Volvo Car AB Registered B) hat es am Freitag die Aktie von Stellantis erwischt. Im frühen Handel brach der Aktienkurs des Vielmarkenkonzerns um mehr als ein Fünftel auf ein Rekordtief ein. Mit dem Einbruch setzte die Aktie den Abschwung seit Dezember beschleunigt fort. Bei einem Kurs von 6,40 Euro schlägt allein 2026 ein Wertverlust von rund einem Drittel zu Buche.

Der Fiat- und Chrysler-Mutterkonzern schreibt wegen der US- Elektroauto -Kehrtwende rote Zahlen und streicht die Dividende. Die Wende hat Abschreibungen von fast 22 Milliarden Euro zur Folge. Die Analysten von Jefferies sprachen in einer ersten Einschätzung von rekordhohen Belastungen im zweiten Halbjahr 2025 bei Stellantis.

Die Entwicklung folgt ähnlichen Vorgängen bei Wettbewerbern wie Ford (Ford Motor) und General Motors.

Im deutschen Leitindex DAX waren zum Wochenschluss die Aktien von Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)), BMW und Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) mit Verlusten von bis zu zwei Prozent unter den größten Verlierern.

Entsprechend schlecht stand auch der Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts da. Er war das Schlusslicht im europäischen Branchentableau, mit einem Minus von mehr als drei Prozent. Damit knüpfte er an seinen schwachen Vortag an, an dem triste Geschäftszahlen von Volvo Cars (Volvo Car AB Registered B) die Stimmung getrübt hatten./mf/mis/jha/