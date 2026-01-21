Volkswagen (VW) vz. Aktie
Marktkap. 51,33 Mrd. EURKGV 4,16 Div. Rendite 7,14%
WKN 766403
ISIN DE0007664039
Symbol VLKPF
Volkswagen (VW) vz Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Volkswagen nach ersten Eckdaten zur Entwicklung im vergangenen Jahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Der Cashflow des Autobauers sei deutlich besser als im vorangegangenen Jahr ausgefallen und liege auch klar über der Unternehmensplanung, schrieb Philippe Houchois in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Verantwortlich dafür seien offenbar die Freisetzung von Betriebskapital sowie niedrigere Investitionen./rob/gl/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 17:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 17:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gl0ck / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Buy
|Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
140,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
98,90 €
|Abst. Kursziel*:
41,56%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
103,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
35,92%
|
Analyst Name:
Philippe Houchois
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
118,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|08:01
|Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|08:01
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Volkswagen (VW) vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|Volkswagen (VW) vz. Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|08:01
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Volkswagen (VW) vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|Volkswagen (VW) vz. Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Volkswagen (VW) vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|19.01.26
|Volkswagen (VW) vz. Overweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.01.26
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|11.03.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|08:01
|Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|08:01
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|UBS AG
|05.01.26
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|JP Morgan Chase & Co.