DAX 25.409 +0,0%ESt50 6.022 +0,1%MSCI World 4.526 +0,1%Top 10 Crypto 12,33 +1,3%Nas 23.734 +0,3%Bitcoin 78.847 +0,9%Euro 1,1666 +0,0%Öl 64,88 +0,9%Gold 4.584 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Amazon 906866 BASF BASF11 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächelt leicht -- EZB-Ausblick: Zinserhöhung unwahrscheinlich -- Siemens Energy, BioNTech, Rüstungsaktien, DEUTZ, Zalando, Munich Re, DroneShield, Nordex im Fokus
Top News
Palantir-Aktie im Aufwind: Citi erwartet "KI-Superzyklus" - Gewinnsprung in Q4 voraus? Palantir-Aktie im Aufwind: Citi erwartet "KI-Superzyklus" - Gewinnsprung in Q4 voraus?
Tesla-Aktie im Blick: Diese Highlights zeigt der Starlink-Report 2025 Tesla-Aktie im Blick: Diese Highlights zeigt der Starlink-Report 2025
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Volkswagen (VW) vz. Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
101,75 EUR -0,70 EUR -0,68 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 51,75 Mrd. EUR

KGV 4,16 Div. Rendite 7,14%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 766403

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007664039

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol VLKPF

UBS AG

Volkswagen (VW) vz Neutral

12:06 Uhr
Volkswagen (VW) vz Neutral
Aktie in diesem Artikel
Volkswagen (VW) AG Vz.
101,75 EUR -0,70 EUR -0,68%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volkswagen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Die harte Realität werde die Anleger dieses Jahr wohl früh treffen, schrieb Patrick Hummel in einer am Dienstag vorliegenden Autobranchenstudie. Die Ausblicke der Unternehmen könnten insgesamt enttäuschen und die Markterwartungen für 2026 daher sinken. Vor allem das China-Geschäft dürfte auf den Erwartungen für die deutschen Autobauer lasten, Reifenhersteller dürften ein eher schwieriges erstes Halbjahr haben und bei den Zulieferern fehle voraussichtlich Luft nach oben für die Gewinnmargen./mis/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 21:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 21:40 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Neutral

Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
102,10 €		 Abst. Kursziel*:
-6,95%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
101,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,63%
Analyst Name:
Patrick Hummel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
117,30 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

12:06 Volkswagen (VW) vz. Neutral UBS AG
09.01.26 Volkswagen (VW) vz. Buy Jefferies & Company Inc.
09.01.26 Volkswagen (VW) vz. Overweight Barclays Capital
05.01.26 Volkswagen (VW) vz. Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.12.25 Volkswagen (VW) vz. Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

finanzen.net Aktie auf dem Prüfstand UBS AG gibt Volkswagen (VW) vz-Aktie Neutral UBS AG gibt Volkswagen (VW) vz-Aktie Neutral
finanzen.net Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz verzeichnet am Dienstagmittag Verluste
Dow Jones VW-Aktie leichter: Leichter Absatzrückgang im Jahr 2025
dpa-afx Kernmarke VW verkauft weniger Autos
finanzen.net DAX 40-Titel Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Volkswagen (VW) vz-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net Verluste in Frankfurt: DAX notiert zum Handelsstart im Minus
finanzen.net LUS-DAX aktuell: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter
finanzen.net Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Dienstagvormittag um Nulllinie
Korea Times Volkswagen denies role in Canadian submarine bid
Zacks Volkswagen-Qualcomm Deal Strengthens SDV and Autonomous Push
Business Times Volkswagen drops to third in China sales as fast-growing Geely Auto pips it
New York Times Volkswagen Suffers More Than Rivals From Auto Industry Woes
Cnet Audi, Porsche, VW Announce Major US Recalls Tied to Rearview Camera Glitch
Zacks Volkswagen Closes Vehicle Production Plant in Dresden: What's Next?
Business Times Volkswagen budget cuts force battery unit to seek external funds
New York Times Volkswagen to End Production at German Plant, a First in Company History
RSS Feed
Volkswagen (VW) AG Vz. zu myNews hinzufügen