ING Group Aktie
Marktkap. 69,15 Mrd. EURKGV 7,64 Div. Rendite 7,01%
WKN A2ANV3
ISIN NL0011821202
Symbol INGVF
ING Group Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ING auf "Buy" mit einem Kursziel von 27,40 Euro belassen. Aktien aus dem Bankensektor hätten seit seinem im Dezember veröffentlichten Branchen-Jahresausblick angezogen, schrieb Jason Napier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In Gesprächen mit Investoren habe es sich ergeben, dass diese jetzt richtigerweise weniger Potenzial sähen und etwas besorgter seien. Die Geopolitik werde eher als Risiko für den Aktienmarkt im Allgemeinen angesehen./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 07:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 07:14 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: ING Group Buy
|Unternehmen:
ING Group
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
27,40 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
24,84 €
|Abst. Kursziel*:
10,28%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
24,97 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,75%
|
Analyst Name:
Jason Napier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
25,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ING Group
|15:06
|ING Group Buy
|UBS AG
|12:16
|ING Group Buy
|UBS AG
|09.01.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|05.12.25
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15:06
|ING Group Buy
|UBS AG
|12:16
|ING Group Buy
|UBS AG
|09.01.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|05.12.25
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15:06
|ING Group Buy
|UBS AG
|12:16
|ING Group Buy
|UBS AG
|06.01.26
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|04.12.25
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.12.25
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.25
|ING Group Verkaufen
|DZ BANK
|06.06.24
|ING Group Sell
|UBS AG
|08.03.22
|ING Group Underweight
|Barclays Capital
|04.02.22
|ING Group Underweight
|Barclays Capital
|05.11.21
|ING Group Underweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|ING Group Hold
|Deutsche Bank AG
|31.10.25
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|ING Group Hold
|Deutsche Bank AG