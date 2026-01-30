DAX 24.539 +0,9%ESt50 5.948 +1,0%MSCI World 4.523 -0,5%Top 10 Crypto 10,97 -0,6%Nas 23.462 -0,9%Bitcoin 70.522 -0,6%Euro 1,1861 +0,0%Öl 70,69 -0,2%Gold 4.865 %
ING Group Aktie

ING Group Aktien-Sparplan
24,86 EUR -0,02 EUR -0,08 %
STU
24,89 EUR +0,32 EUR +1,30 %
GVIE
Marktkap. 68,99 Mrd. EUR

KGV 11,38 Div. Rendite 4,52%
WKN A2ANV3

ISIN NL0011821202

Symbol INGVF

RBC Capital Markets

ING Group Sector Perform

08:01 Uhr
ING Group
24,86 EUR -0,02 EUR -0,08%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für ING von 25 auf 27 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Analystin Anke Reingen aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Annahmen unter dem Einfluss der vorgelegten Zahlen zum vierten Quartal. Eine verbesserte Prognose für die operative Hebelwirkung beeinflussten ihre Schätzungen positiv. Da diese aber über den Zielen der niederländischen Bank lägen, seien weitere Beweise notwendig, damit sie sich noch weiter davon abheben könnten./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 15:18 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 15:18 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ING Group Sector Perform

Unternehmen:
ING Group		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
27,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
24,57 €		 Abst. Kursziel*:
9,89%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
24,86 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,63%
Analyst Name:
Anke Reingen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
26,96 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ING Group

08:01 ING Group Sector Perform RBC Capital Markets
30.01.26 ING Group Kaufen DZ BANK
30.01.26 ING Group Buy UBS AG
29.01.26 ING Group Sector Perform RBC Capital Markets
29.01.26 ING Group Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu ING Group

dpa-afx Starkes Schlussquartal ING-Aktie etwas höher: Bank verdient mehr als erwartet und hebt Renditeziel für 2027 an ING-Aktie etwas höher: Bank verdient mehr als erwartet und hebt Renditeziel für 2027 an
finanzen.net ING Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
dpa-afx ROUNDUP: Großbank ING will nach Gewinnrückgang wieder höher hinaus
dpa-afx ING will Baukredite mit KI in 30 Minuten prüfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ING Group-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net Ausblick: ING Group präsentiert Quartalsergebnisse
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ING Group von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ING Group-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net Erste Schätzungen: ING Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Benzinga Peering Into ING Groep NV&#39;s Recent Short Interest
Zacks What Makes ING Groep (ING) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
Zacks Do Options Traders Know Something About ING Groep Stock We Don't?
Zacks ING Groep (ING) Is Up 0.12% in One Week: What You Should Know
Zacks Why ING Groep (ING) is a Great Dividend Stock Right Now
GlobeNewswire Progress on share buyback programme
PR Newswire Cambrian and ING Announce $150 Million Facility
GlobeNewswire Progress on share buyback programme
