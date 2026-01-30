ING Group Aktie
Marktkap. 68,99 Mrd. EURKGV 11,38 Div. Rendite 4,52%
WKN A2ANV3
ISIN NL0011821202
Symbol INGVF
ING Group Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für ING von 25 auf 27 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Analystin Anke Reingen aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Annahmen unter dem Einfluss der vorgelegten Zahlen zum vierten Quartal. Eine verbesserte Prognose für die operative Hebelwirkung beeinflussten ihre Schätzungen positiv. Da diese aber über den Zielen der niederländischen Bank lägen, seien weitere Beweise notwendig, damit sie sich noch weiter davon abheben könnten./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 15:18 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 15:18 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: ING Group Sector Perform
|Unternehmen:
ING Group
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
27,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
24,57 €
|Abst. Kursziel*:
9,89%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
24,86 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,63%
|
Analyst Name:
Anke Reingen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
26,96 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ING Group
|08:01
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.01.26
|ING Group Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|29.01.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|08:01
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.01.26
|ING Group Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|29.01.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|30.01.26
|ING Group Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|29.01.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|21.01.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|13.02.25
|ING Group Verkaufen
|DZ BANK
|06.06.24
|ING Group Sell
|UBS AG
|08.03.22
|ING Group Underweight
|Barclays Capital
|04.02.22
|ING Group Underweight
|Barclays Capital
|05.11.21
|ING Group Underweight
|Barclays Capital
|08:01
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|ING Group Hold
|Deutsche Bank AG