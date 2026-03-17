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KI-Krieg

Palantir-Aktie: Zwischen ethischer Kritik und technologischem Monopol im Verteidigungssektor

18.03.26 03:20 Uhr
NASDAQ-Aktie Palantir: KI im Krieg bringt laut CEO Karp entscheidenden Vorteil | finanzen.net

Palantir-CEO Karp sieht seine Technologie als zentralen Faktor im modernen Kriegsgeschehen. Künstliche Intelligenz beschleunigt Entscheidungen - doch sie offenbart auch neue Risiken.

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• Palantir-Technologie vernetzt militärische Daten und verschafft den USA und Verbündeten laut CEO Karp einen strategischen Vorteil
• KI-Systeme wie "Project Maven" ermöglichen schnellere Zielerfassung und Entscheidungen im Gefecht
• Gleichzeitig wachsen Bedenken hinsichtlich Kontrolle, Fehlentscheidungen und ziviler Opfer

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"Einzigartiger Vorteil": Wie Palantir den Krieg verändert

Künstliche Intelligenz rückt immer stärker ins Zentrum moderner Kriegsführung. Palantir-CEO Alex Karp macht keinen Hehl daraus, wie entscheidend er die Rolle seines Unternehmens einschätzt. Laut CNBC verschaffe die Technologie den USA und ihren Verbündeten aktuell einen klaren Vorteil in Konflikten im Nahen Osten.

"Was Amerika derzeit besonders macht, ist unsere Fähigkeit, Krieg zu führen", sagte Karp auf Palantirs AIPCon9 in Maryland und verwies gleichzeitig auf die Bedeutung der KI-Entwicklung. Ein weiterer Vorteil liege darin, dass diese technologische Revolution maßgeblich aus den USA komme.

Im Kern geht es darum, Daten in Echtzeit zusammenzuführen und zwischen Partnern nutzbar zu machen. Palantirs Plattform kann genau das leisten und sorgt damit für eine engere Abstimmung zwischen verschiedenen militärischen Akteuren. Karp formulierte es laut CNBC zugespitzt: "Es gibt nur ein Produkt, das diese Form der Koordination im Sicherheitsbereich leisten kann" - gemeint ist Palantirs hauseigene Technologie.

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Die neue Geschwindigkeit des Krieges: KI als "Gehirn" der Operationen

Wie stark sich militärische Prozesse durch KI verändert haben, zeigt ein Blick auf aktuelle Einsätze. Laut Financial Times werten Systeme heute riesige Datenmengen aus Drohnen, Satelliten und anderen Quellen aus und liefern in kürzester Zeit konkrete Handlungsempfehlungen. Entscheidungen, die früher Stunden oder sogar Tage dauerten, werden inzwischen oft innerhalb von Minuten getroffen.

Eine zentrale Rolle spielt dabei Palantirs "Maven"-System. Wie aus dem Bericht hervorgeht, fungiert es als operative Schaltzentrale und unterstützt die gesamte sogenannte "Kill Chain". Das reicht von der Identifikation eines Ziels über die Auswahl geeigneter Mittel bis hin zur Bewertung der Ergebnisse nach einem Angriff. Ergänzt wird das System durch externe KI-Modelle wie Anthropics Claude, die dabei helfen, Informationen einzuordnen und Optionen zu priorisieren.

Die Auswirkungen sind deutlich spürbar: Laut Financial Times wurden im aktuellen Iran-Konflikt innerhalb weniger Tage tausende Ziele angegriffen. Die Geschwindigkeit und das Ausmaß solcher Operationen hätten sich damit im Vergleich zu früheren Einsätzen massiv erhöht.

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Zwischen Präzision und Risiko: Kritik an militärischer KI

Mit den neuen Möglichkeiten wachsen auch die Zweifel. Der Einsatz von KI im militärischen Kontext wirft grundlegende Fragen auf. Laut Financial Times ist oft nur schwer nachvollziehbar, wie einzelne Entscheidungen zustande kommen, wenn Systeme in Sekundenbruchteilen Millionen Berechnungen durchführen.

Besonders kritisch wird es, wenn Fehler passieren. Der Bericht verweist auf Angriffe auf zivile Gebäude, bei denen unklar ist, ob und in welchem Umfang KI eine Rolle spielte. Experten warnen, dass die enorme Geschwindigkeit der Entscheidungsprozesse auch das Risiko erhöht, dass Ziele nicht ausreichend geprüft werden.

Zusätzliche Spannungen zeigen sich auch im Verhältnis zwischen Technologieunternehmen und Militär. Wie Wired berichtet, gibt es Konflikte über den Einsatz bestimmter KI-Modelle, insbesondere wenn es um Überwachung oder autonome Waffensysteme geht. Einige Anbieter pochen auf klare Grenzen, während das Pentagon auf möglichst flexible Nutzung drängt.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Piotr Swat / Shutterstock.com, Michael Vi / Shutterstock.com

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