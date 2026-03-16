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WKN 850727

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Symbol TTE

Barclays Capital

TotalEnergies Overweight

10:11 Uhr
TotalEnergies Overweight
Aktie in diesem Artikel
TotalEnergies
73,70 EUR 2,14 EUR 2,99%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Totalenergies von 78 auf 94 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Krieg im Nahen Osten habe das Angebot in einem ohnehin vor einer mehrjährigen Rally stehenden Ölmarkt zusätzlich verknappt, schrieb Lydia Rainforth am Montagabend. Die Ölpreise dürften sich auf einem höheren Niveau einpendeln als vor der Krise. Die Expertin erhöhte die Kursziele der Ölkonzerne im Schnitt um ein Fünftel./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 23:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 04:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HJBC / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TotalEnergies Overweight

Unternehmen:
TotalEnergies		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
94,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
73,52 €		 Abst. Kursziel*:
27,86%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
73,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,54%
Analyst Name:
Lydia Rainforth 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
73,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TotalEnergies

10:11 TotalEnergies Overweight Barclays Capital
11.03.26 TotalEnergies Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.03.26 TotalEnergies Overweight Barclays Capital
09.03.26 TotalEnergies Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.03.26 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
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