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Symbol IFNNF

Bernstein Research

Infineon Outperform

15:51 Uhr
Infineon Outperform
Aktie in diesem Artikel
Infineon AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Infineon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Der Chipkonzern habe die Erwartungen im zweiten Geschäftsquartal nicht ganz erfüllt, schrieb David Dai in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dafür aber sei der Ausblick auf das dritte Jahresviertel etwas besser als gedacht./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 12:00 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 12:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Infineon Outperform

Unternehmen:
Infineon AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
58,73 €		 Abst. Kursziel*:
-11,46%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
58,33 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-10,85%
Analyst Name:
David Dai 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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