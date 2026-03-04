DAX 23.816 -1,6%ESt50 5.783 -1,5%MSCI World 4.462 +0,1%Top 10 Crypto 9,3065 -3,1%Nas 22.749 -0,3%Bitcoin 61.231 +0,3%Euro 1,1615 +0,1%Öl 85,21 +1,1%Gold 5.118 +0,7%
Infineon Aktie

Marktkap. 57,22 Mrd. EUR

KGV 43,32 Div. Rendite 1,05%
WKN 623100

ISIN DE0006231004

Symbol IFNNF

UBS AG

Infineon Neutral

08:26 Uhr
Infineon Neutral
Infineon AG
41,91 EUR -0,35 EUR -0,82%
Charts| News| Analysen
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Infineon von 47 auf 45 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Francois-Xavier Bouvignies bleibt mittelfristig zwar optimistisch für den Chipkonzern, sieht zunächst jedoch drei Risiken, die zunächst das Kurspotenzial einschränken. Als Erstes nennt er in seiner Neubewertung vom Donnerstagabend das KI-Umsatzziel bis 2027, das nur wenig Luft nach oben lasse. Das zweite Risiko sei die nachlassende Nachfrage aus China und zunehmender Konkurrenzdruck durch Player vor Ort. Darüber hinaus dürfte die strukturelle Margenverbesserung länger auf sich warten lassen./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 21:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Infineon Neutral

Unternehmen:
Infineon AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
42,96 €		 Abst. Kursziel*:
4,75%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
41,91 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,37%
Analyst Name:
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,39 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Infineon AG

08:26 Infineon Neutral UBS AG
06.02.26 Infineon Buy Warburg Research
05.02.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.02.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
05.02.26 Infineon Buy UBS AG
mehr Analysen

