US-Regeln für KI-Chips

Die USA prüfen laut einem Bericht neue Regeln für den Export von KI-Chips. Große Lieferungen könnten künftig Investitionen in US-Rechenzentren oder Sicherheitsgarantien voraussetzen.

• Für große Chip-Lieferungen könnten Investitionen in US-KI-Rechenzentren oder staatliche Zusicherungen nötig werden

• Auch kleinere Installationen könnten genehmigungspflichtig sein und unter Aufsicht von Exportkontrollbeamten stehen

• Chip-Aktien schwach: NVIDIA, AMD, Intel und andere Titel geben nach



Neue Regeln für den Export von KI-Chips

Wie Reuters unter Berufung auf ein Dokument, das der Nachrichtenagentur vorliegt, berichtet, erwägen die USA neue Regeln für den Export von KI-Chips. Demnach wird erwogen, ausländische Staaten zu verpflichten, entweder in KI-Rechenzentren in den Vereinigten Staaten zu investieren oder Sicherheitsgarantien abzugeben, wenn sie besonders große Mengen an Chips importieren möchten. Konkret könnte dies für Lieferungen von etwa 200.000 oder mehr Einheiten gelten, wie Reuters berichtet.

Für ausländische Unternehmen, die bis zu 100.000 Chips erwerben wollen, wären laut dem Dokument zwischenstaatliche Zusicherungen erforderlich. Der Bericht verweist außerdem darauf, dass die Regierung von Donald Trump bereits von Saudi-Arabien entsprechende Garantien verlangt habe, damit das Land fortschrittliche Halbleiter beziehen kann.

Darüber hinaus könnte die Installation größerer Systeme zusätzliche Auflagen nach sich ziehen. So könnte bei Anlagen mit bis zu 200.000 Chips eine Kontrolle durch US-Beamte für Exportbeschränkungen vorgesehen sein. Gleichzeitig deutet das Dokument an, dass unter Umständen sogar für kleinere Installationen mit weniger als 1.000 Chips eine Genehmigung erforderlich sein könnte.

Keine Rückkehr zum Ansatz der Biden-Regierung

In einer Erklärung auf dem Social-Media-Dienst X bestätigte das US-Handelsministerium, dass es über neue Regeln debattiere, sagte jedoch, dass es nicht zur AI-Diffusionsregel der Biden-Regierung zurückkehren würde, die es als "belastend, überzogen und katastrophal" bezeichnete. Stattdessen wolle man sich an den Vereinbarungen orientieren, US-Chips nach Saudi-Arabien und in die Vereinigten Arabischen Emirate zu liefern.

The Commerce Department is committed to promoting secure exports of the American tech stack.



We successfully advanced exports through our historic Middle East agreements, and there are ongoing internal government discussions about formalizing that approach.



Today there was…- U.S. Department of Commerce (@CommerceGov) March 5, 2026

"Das Handelsministerium setzt sich für die Förderung sicherer Exporte amerikanischer Technologie ein", schrieb das Ministerium. "Wir haben die Exporte durch unsere historischen Abkommen mit dem Nahen Osten erfolgreich vorangetrieben, und es gibt derzeit interne Diskussionen innerhalb der Regierung darüber, diesen Ansatz zu formalisieren."

Laut Saif Khan, ehemaliger nationaler Sicherheitsbeamter in der Biden-Regierung, der jetzt beim Institute for Progress, einem Think Tank in Washington, tätig ist, könnte die Regelung "der US-Regierung helfen, die Umleitung von Chips nach China zu bekämpfen und einen sichereren Aufbau der leistungsfähigsten KI-Supercomputer zu gewährleisten", zitiert Reuters. "Die Lizenzanforderungen sind jedoch zu weit gefasst, gelten weltweit und wecken die Befürchtung, dass die Regierung die Kontrollen eher als Verhandlungsinstrument gegenüber Verbündeten denn aus Sicherheitsgründen einsetzen will."

Chip-Aktien im Fokus

Vor dem Wochenende geben US-Chip-Aktien in einem insgesamt schwächeren Markt nach. Die NVIDIA-Aktie verliert an der US-Techbörse NASDAQ zeitweise 0,68 Prozent auf 182,09 US-Dollar, während die AMD-Aktie 0,65 Prozent tiefer bei 198,15 US-Dollar notiert und die Applied Materials-Aktie 1,76 Prozent auf 340,43 US-Dollar fällt. Für die Titel von Intel geht es derweil 3,06 Prozent auf 44,55 US-Dollar abwärts. Die Texas Instruments-Aktie notiert 1,87 Prozent im Minus bei 194,27 US-Dollar, während die Papiere von ON Semiconductor deutliche 4,77 Prozent auf 57,95 US-Dollar verlieren.

