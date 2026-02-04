DAX 23.816 -1,6%ESt50 5.783 -1,5%MSCI World 4.462 +0,1%Top 10 Crypto 9,3065 -3,1%Nas 22.749 -0,3%Bitcoin 61.231 +0,3%Euro 1,1615 +0,1%Öl 85,21 +1,1%Gold 5.118 +0,7%
Sartorius Stedim Biotech Aktie

173,35 EUR +3,40 EUR +2,00 %
173,25 EUR +1,85 EUR +1,08 %
Marktkap. 17 Mrd. EUR

KGV 76,93 Div. Rendite 0,33%
WKN A2AJKS

ISIN FR0013154002

Symbol SDMHF

RBC Capital Markets

Sartorius Stedim Biotech Outperform

08:31 Uhr
Sartorius Stedim Biotech Outperform
Sartorius Stedim Biotech
173,35 EUR 3,40 EUR 2,00%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Sartorius Stedim zwar von 240 auf 210 Euro gesenkt, die Aktien aber nach ihrer Underperformance wieder von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Seit der Abstufung zu Jahresbeginn von Sartorius und der Tochter Stedim sei die Bewertung inzwischen merklich gesunken, gerade bei letzterer, schrieb Charles Weston am Freitag. Die Bewertung sei enorm niedrig, sowohl historisch als auch im Konkurrenzvergleich mit Thermo Fisher Scientific und Danaher./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 00:10 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
210,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
171,40 €		 Abst. Kursziel*:
22,52%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
173,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,14%
Analyst Name:
Charles Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
237,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sartorius Stedim Biotech

08:31 Sartorius Stedim Biotech Outperform RBC Capital Markets
13.01.26 Sartorius Stedim Biotech Outperform Bernstein Research
12.01.26 Sartorius Stedim Biotech Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09.01.26 Sartorius Stedim Biotech Sector Perform RBC Capital Markets
07.01.26 Sartorius Stedim Biotech Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Sartorius Stedim Biotech

finanzen.net Sartorius Stedim Biotech: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net Ausblick: Sartorius Stedim Biotech stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
finanzen.net Januar 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Sartorius Stedim Biotech-Aktie angepasst
finanzen.net Erste Schätzungen: Sartorius Stedim Biotech stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Sartorius Stedim Biotech auf 'Neutral'
finanzen.net Sartorius Stedim Biotech-Aktie: Was Analysten von Sartorius Stedim Biotech erwarten
dpa-afx Siemens Healthineers, Sartorius und Co.: Medizintechnik-Aktien von Exane-Studie bewegt
finanzen.net Wie Experten die Sartorius Stedim Biotech-Aktie im Oktober einstuften
EQS Group Sartorius Stedim Biotech releases Universal Registration Document 2025
EQS Group Board of Directors of Sartorius Stedim Biotech S.A. resolves dividend proposal of 0.69 euros
EQS Group Sartorius Stedim Biotech achieves considerable profitable growth in 2025 and maintains positive outlook
EQS Group Sartorius Stedim Biotech publishes unaudited results for the first nine months of 2025
EQS Group Half-year results 2025 of Sartorius Stedim Biotech
EQS Group Sartorius Stedim Biotech SA: Incoming Sartorius CEO Michael Grosse to become Chairman of the Board of Sartorius Stedim Biotech S.A.
EQS Group Sartorius Stedim Biotech expands manufacturing and R&D capacities for innovative bioprocess solutions in France
EQS Group Sartorius Stedim Biotech publishes unaudited first quarter results for 2025
