Sartorius Stedim Biotech Aktie
Marktkap. 17 Mrd. EURKGV 76,93 Div. Rendite 0,33%
WKN A2AJKS
ISIN FR0013154002
Symbol SDMHF
Sartorius Stedim Biotech Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Sartorius Stedim zwar von 240 auf 210 Euro gesenkt, die Aktien aber nach ihrer Underperformance wieder von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Seit der Abstufung zu Jahresbeginn von Sartorius und der Tochter Stedim sei die Bewertung inzwischen merklich gesunken, gerade bei letzterer, schrieb Charles Weston am Freitag. Die Bewertung sei enorm niedrig, sowohl historisch als auch im Konkurrenzvergleich mit Thermo Fisher Scientific und Danaher./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 00:10 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sartorius Stedim Biotech Outperform
|Unternehmen:
Sartorius Stedim Biotech
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
210,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
171,40 €
|Abst. Kursziel*:
22,52%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
173,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,14%
|
Analyst Name:
Charles Weston
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
237,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Sartorius Stedim Biotech
|08:31
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|Bernstein Research
|12.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|08:31
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|Bernstein Research
|12.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|08:31
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|Bernstein Research
|07.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|16.12.25
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|Bernstein Research
|15.12.25
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.24
|Sartorius Stedim Biotech Underperform
|Bernstein Research
|12.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.01.26
|Sartorius Stedim Biotech Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.10.25
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
|08.07.25
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
|06.06.25
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG