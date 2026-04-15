Nemetschek Aktie
Marktkap. 6,65 Mrd. EURKGV 49,33 Div. Rendite 0,73%
WKN 645290
ISIN DE0006452907
Symbol NEMTF
Nemetschek SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nemetschek mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Overweight" belassen. Die Übernahme von Heavy Construction Systems Specialists vergrößere den Markt, den der Bausoftwarespezialist ansprechen könne, schrieb Alice Jennings am Mittwoch./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 14:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 14:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nemetschek Group
Zusammenfassung: Nemetschek Overweight
|Unternehmen:
Nemetschek SE
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
85,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
59,05 €
|Abst. Kursziel*:
43,95%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
59,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
41,78%
|
Analyst Name:
Alice Jennings
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
98,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nemetschek SE
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.04.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.04.26
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|Barclays Capital
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|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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