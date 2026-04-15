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Symbol NEMTF

Barclays Capital

Nemetschek SE Overweight

08:46 Uhr
Nemetschek SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
Nemetschek SE
59,95 EUR 0,40 EUR 0,67%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nemetschek mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Overweight" belassen. Die Übernahme von Heavy Construction Systems Specialists vergrößere den Markt, den der Bausoftwarespezialist ansprechen könne, schrieb Alice Jennings am Mittwoch./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 14:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 14:35 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nemetschek Group

Zusammenfassung: Nemetschek Overweight

Unternehmen:
Nemetschek SE		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
85,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
59,05 €		 Abst. Kursziel*:
43,95%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
59,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
41,78%
Analyst Name:
Alice Jennings 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
98,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nemetschek SE

08:46 Nemetschek Overweight Barclays Capital
14.04.26 Nemetschek Buy Jefferies & Company Inc.
14.04.26 Nemetschek Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.04.26 Nemetschek Buy Jefferies & Company Inc.
13.04.26 Nemetschek Sell UBS AG
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EQS Group EQS-Adhoc: Nemetschek SE signs definitive agreement to acquire Heavy Construction Systems Specialists (HCSS)
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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