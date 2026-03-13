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Symbol NEMTF

UBS AG

Nemetschek SE Neutral

10:41 Uhr
Nemetschek SE Neutral
Aktie in diesem Artikel
Nemetschek SE
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nemetschek nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Neutral" belassen. Das Segment Bau des Software-Spezialisten für Bau und Architektur habe sich robust entwickelt, schrieb Michael Briest in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Der Zielkorridor für den währungsbereinigten Umsatzanstieg in diesem Jahr liege über der Konsensschätzung./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nemetschek Group

Zusammenfassung: Nemetschek Neutral

Unternehmen:
Nemetschek SE		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
70,25 €		 Abst. Kursziel*:
5,34%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
69,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,94%
Analyst Name:
Michael Briest 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
108,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nemetschek SE

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10:41 Nemetschek Neutral UBS AG
09:11 Nemetschek Buy Jefferies & Company Inc.
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EQS Group EQS-AFR: Nemetschek SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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