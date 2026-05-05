DAX 24.903 +2,1%ESt50 6.010 +2,4%MSCI World 4.742 +1,4%Top 10 Crypto 10,38 -0,2%Nas 25.665 +1,3%Bitcoin 69.512 +0,7%Euro 1,1756 +0,5%Öl 101,9 -7,7%Gold 4.709 +3,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Rheinmetall 703000 SAP 716460 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212 Intel 855681 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Commerzbank CBK100 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX knackt zeitweise 25.000er-Marke -- US-Börsen in Grün -- HENSOLDT meldet starke Zahlen -- NVIDIA, Corning, NEL, Ölaktien, BMW, RENK, Novo Nordisk, Infineon, VW, AMD und weitere Chipaktien im Fokus
Top News
Hot Stocks heute: Kriegsende im Iran? Märkte im Rally-Modus - NASDAQ auf Rekordkurs trotz Bewertungsrisiken Hot Stocks heute: Kriegsende im Iran? Märkte im Rally-Modus - NASDAQ auf Rekordkurs trotz Bewertungsrisiken
TeamViewer-Aktie mit kräftigem Plus: Marge steigt trotz Umsatzrückgang TeamViewer-Aktie mit kräftigem Plus: Marge steigt trotz Umsatzrückgang
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Zalando Aktie

Kaufen
Verkaufen
Zalando Aktien-Sparplan
20,50 EUR -0,52 EUR -2,47 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 5,4 Mrd. EUR

KGV 30,68 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN ZAL111

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000ZAL1111

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ZLDSF

Barclays Capital

Zalando Overweight

15:41 Uhr
Zalando Overweight
Aktie in diesem Artikel
Zalando
20,50 EUR -0,52 EUR -2,47%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Zalando von 37 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Erfreulicherweise habe es bei dem Online-Händler im April keine Verschlechterung der Geschäftslage gegeben, schrieb Andrew Ross in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Titel seien günstig bewertet, aber es blieben noch konjunkturelle Unsicherheiten./rob/tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 11:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 11:16 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Zalando Overweight

Unternehmen:
Zalando		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
20,20 €		 Abst. Kursziel*:
73,27%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
20,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
70,73%
Analyst Name:
Andrew Ross 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,72 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Zalando

15:41 Zalando Overweight Barclays Capital
14:56 Zalando Buy UBS AG
14:26 Zalando Outperform RBC Capital Markets
14:21 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.
14:16 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Zalando

finanzen.net Mehr umgesetzt Zalando-Aktie unentschlossen: Deutliches Wachstum trotz Nachsteuerverlust - Ausblick bestätigt Zalando-Aktie unentschlossen: Deutliches Wachstum trotz Nachsteuerverlust - Ausblick bestätigt
finanzen.net Zalando Aktie News: Zalando tendiert am Mittwochnachmittag schwächer
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: DAX nachmittags auf grünem Terrain
finanzen.net Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Mittwochnachmittag mit Kursplus
finanzen.net Barclays Capital gibt Zalando-Aktie Overweight
finanzen.net UBS AG beurteilt Zalando-Aktie mit Buy
finanzen.net Zalando-Aktie erhält von RBC Capital Markets Bewertung: Outperform
finanzen.net Buy für Zalando-Aktie nach Jefferies & Company Inc.-Analyse
finanzen.net Analyse: Neutral-Bewertung für Zalando-Aktie von JP Morgan Chase & Co.
RTE.ie Zalando posts higher quarterly growth on AI efficiencies
EQS Group EQS-News: Zalando delivers strong Q1 as artificial intelligence and ABOUT YOU integration drive growth and efficiencies
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Zalando SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-AFR: Zalando SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-CMS: Zalando SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Zalando SE: Release of a capital market information
RSS Feed
Zalando zu myNews hinzufügen