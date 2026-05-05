Zalando Aktie
Marktkap. 5,4 Mrd. EURKGV 30,68 Div. Rendite 0,00%
WKN ZAL111
ISIN DE000ZAL1111
Symbol ZLDSF
Zalando Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Andrew Ross attestierte dem Online-Händler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie "im Großen und Ganzen beruhigende Ergebnisse" im Kontext der konjunkturellen Bedingungen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) liege leicht über den Erwartungen. Aus den Begleitaussagen sei keine deutliche Verschlechterung im April ablesbar./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:55 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images
Zusammenfassung: Zalando Overweight
|Unternehmen:
Zalando
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
37,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
20,04 €
|Abst. Kursziel*:
84,63%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
20,74 €
|Abst. Kursziel aktuell:
78,40%
|
Analyst Name:
Andrew Ross
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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