Zalando Aktie
Marktkap. 5,84 Mrd. EURKGV 30,68 Div. Rendite 0,00%
WKN ZAL111
ISIN DE000ZAL1111
Symbol ZLDSF
Zalando Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Zalando von 33 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr habe der Modehändler starke Resultate vorgelegt und der Ausblick für 2026 habe die Markterwartungen übertroffen, schrieb Adam Cochrane in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Positive Überraschungen und Zielerhöhungen dürften nun aber schwerer werden. Strukturelle Rückenwinde könnten von konjunkturellen Gegenwinden überlagert werden./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Zalando Buy
|Unternehmen:
Zalando
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
35,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
22,09 €
|Abst. Kursziel*:
58,44%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
21,82 €
|Abst. Kursziel aktuell:
60,40%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,55 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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