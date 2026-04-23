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Symbol ZLDSF

Deutsche Bank AG

Zalando Buy

12:16 Uhr
Zalando Buy
Aktie in diesem Artikel
Zalando
21,82 EUR 0,07 EUR 0,32%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Zalando von 33 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr habe der Modehändler starke Resultate vorgelegt und der Ausblick für 2026 habe die Markterwartungen übertroffen, schrieb Adam Cochrane in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Positive Überraschungen und Zielerhöhungen dürften nun aber schwerer werden. Strukturelle Rückenwinde könnten von konjunkturellen Gegenwinden überlagert werden./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Zalando Buy

Unternehmen:
Zalando		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
22,09 €		 Abst. Kursziel*:
58,44%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
21,82 €		 Abst. Kursziel aktuell:
60,40%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,55 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Zalando

12:16 Zalando Buy Deutsche Bank AG
20.04.26 Zalando Market-Perform Bernstein Research
20.04.26 Zalando Outperform RBC Capital Markets
17.04.26 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.03.26 Zalando Buy UBS AG
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