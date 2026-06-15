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UBS AG

Siemens Energy Buy

08:41 Uhr
Siemens Energy Buy
Aktie in diesem Artikel
Siemens Energy AG
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Mit der Rahmenvereinbarung zwischen den USA und dem Iran ergäben sich nach zuvor starken Kursverlusten nun Anlagemöglichkeiten im Sektor der Investitionsgüterhersteller, schrieb Andre Kukhnin in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Der Experte zählt Kion, Kone, Schindler, Assa Abloy sowie Volvo zu den aussichtsreichen Kandidaten./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 21:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2026 / 21:47 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG

Zusammenfassung: Siemens Energy Buy

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
175,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
157,78 €		 Abst. Kursziel*:
10,91%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
156,28 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,98%
Analyst Name:
Andre Kukhnin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
194,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Energy AG

08:41 Siemens Energy Buy UBS AG
09.06.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
05.06.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
28.05.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
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