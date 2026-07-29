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Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie

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63,25 EUR -2,45 EUR -3,73 %
STU
63,15 EUR -2,85 EUR -4,32 %
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Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 1,4 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
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NEU
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WKN A2AR94

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ISIN NL0012044747

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Symbol SHPPF

UBS AG

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral

14:46 Uhr
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
Aktie in diesem Artikel
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
63,25 EUR -2,45 EUR -3,73%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Redcare Pharmacy nach Zahlen zum zweiten Quartal von 60 auf 74 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Der Umsatz der Online-Apotheke habe der Markterwartung entsprochen, während das operative Ergebnis positiv überrascht habe, schrieb Olivier Calvet in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Die Margenentwicklung sei nun besser prognostizierbar. Derweil sei das deutsche Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten weiterhin die wichtigste Quelle für Aufwärtspotenzial bei den Aktien, aber hier habe es bislang keine Anzeichen für eine Beschleunigung gegenüber dem Vorquartal gegeben./rob/la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 01:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Redcare Pharmacy

Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral

Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
64,00 €		 Abst. Kursziel*:
15,63%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
63,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,00%
Analyst Name:
Olivier Calvet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
90,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

14:46 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral UBS AG
14:11 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Deutsche Bank AG
11:36 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Warburg Research
30.07.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Baader Bank
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Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

Dow Jones Zahlen präsentiert Redcare-Aktie stärker: Online-Apotheke bestätigt nach starkem Quartal die Jahresprognose Redcare-Aktie stärker: Online-Apotheke bestätigt nach starkem Quartal die Jahresprognose
finanzen.net Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
finanzen.net Verluste in Frankfurt: SDAX sackt schlussendlich ab
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: SDAX am Nachmittag in der Verlustzone
finanzen.net Verluste in Frankfurt: SDAX fällt am Donnerstagmittag zurück
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Redcare Pharmacy auf 'Buy' - Ziel 85 Euro
dpa-afx ROUNDUP: Online-Apotheke Redcare legt stärker zu als erwartet - Prognose steht
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Handelsstart fester
dpa-afx Online-Apotheke Redcare legt stärker zu als erwartet - Prognose bestätigt
EQS Group EQS-News: Redcare Pharmacy accelerates in Q2: 20% revenue growth, expanding EBITDA margin; International turning profitable.
EQS Group EQS-DD: Redcare Pharmacy N.V.: Koehler Invest N.V., This transaction represents an off-market transfer of shares as part of an intra-family reorganisation of shareholdings and does not constitute ...
EQS Group EQS-DD: Redcare Pharmacy N.V.: Theresa Margarete Holler , sell
EQS Group EQS-News: Redcare Pharmacy: shop-apotheke.com among Germany’s leading digital health platforms.
EQS Group EQS-News: Redcare Pharmacy accelerates growth, improves profitability and raises full-year 2026 guidance.
EQS Group EQS-Adhoc: Redcare Pharmacy N.V.: Redcare Pharmacy reports stronger than expected Q2 2026 quarter-to-date trading and raises its full-year 2026 outlook.
EQS Group EQS-News: Redcare Pharmacy starts 2026 with a strong topline performance and a 58% increase of adj. EBITDA.
EQS Group EQS-News: Change in Redcare Pharmacy’s Managing Board: Dirk Brüse to step down as CCO.
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