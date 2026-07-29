Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie
Marktkap. 1,4 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2AR94
ISIN NL0012044747
Symbol SHPPF
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Redcare Pharmacy nach Zahlen zum zweiten Quartal von 60 auf 74 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Der Umsatz der Online-Apotheke habe der Markterwartung entsprochen, während das operative Ergebnis positiv überrascht habe, schrieb Olivier Calvet in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Die Margenentwicklung sei nun besser prognostizierbar. Derweil sei das deutsche Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten weiterhin die wichtigste Quelle für Aufwärtspotenzial bei den Aktien, aber hier habe es bislang keine Anzeichen für eine Beschleunigung gegenüber dem Vorquartal gegeben./rob/la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 01:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Redcare Pharmacy
Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
|Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
74,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
64,00 €
|Abst. Kursziel*:
15,63%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
63,25 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,00%
|
Analyst Name:
Olivier Calvet
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
90,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|14:46
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
|UBS AG
|14:11
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|11:36
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Warburg Research
|30.07.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Baader Bank
|14:46
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
|UBS AG
|14:11
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|11:36
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Warburg Research
|30.07.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Baader Bank
|14:11
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|11:36
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Warburg Research
|30.07.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Baader Bank
|29.07.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|06.10.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|30.07.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|29.07.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|03.07.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|14:46
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
|UBS AG
|16.06.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
|UBS AG
|07.05.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
|UBS AG
|06.05.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
|UBS AG
|04.03.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
|UBS AG