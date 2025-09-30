Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie
Marktkap. 1,59 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2AR94
ISIN NL0012044747
Symbol SHPPF
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Redcare Pharmacy nach Quartals-Eckdaten auf "Sell" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Die Online-Apotheke habe dank der Wiederaufnahme von Rabatten in Deutschland ein elfprozentiges Wachstum mit E-Rezepten gegenüber dem zweiten Quartal erreicht, schrieb Olivier Calvet am Montag in einer ersten Einschätzung. Er rechne mit einer vergleichsweise positiven Kursreaktion der Aktie./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 05:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Redcare Pharmacy
Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
82,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
85,15 €
|Abst. Kursziel*:
-3,70%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
85,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-4,09%
|
Analyst Name:
Olivier Calvet
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
165,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|08:31
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|03.09.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:31
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|03.09.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:31
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|03.09.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|29.07.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|03.07.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|06.05.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|04.04.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|25.04.24
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Hold
|Warburg Research
|05.04.24
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Hold
|Warburg Research
|04.04.24
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Hold
|Warburg Research
|15.03.24
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Hold
|Warburg Research
|06.03.24
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Hold
|Warburg Research