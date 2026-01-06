DAX 25.099 +0,8%ESt50 5.924 -0,1%MSCI World 4.510 +0,1%Top 10 Crypto 12,41 -1,4%Nas 23.714 +0,7%Bitcoin 78.025 -2,7%Euro 1,1688 +0,0%Öl 60,05 -0,8%Gold 4.461 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Siemens 723610 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Amazon 906866 SAP 716460 Allianz 840400 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt erstmals über 25.000er Marke -- Siemens erweitert Partnerschaft mit NVIDIA -- Chevron, ExxonMobil, DroneShield, Google, Rüstungsaktien, BYD, Novo Nordisk im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie: Warum der einzige Wall-Street-Bär an seiner Verkaufsempfehlung festhält NVIDIA-Aktie: Warum der einzige Wall-Street-Bär an seiner Verkaufsempfehlung festhält
thyssenkrupp-Aktie klettert: Jindal könnte Stahlsparte wohl schrittweise kaufen - Stahlaktien profitieren thyssenkrupp-Aktie klettert: Jindal könnte Stahlsparte wohl schrittweise kaufen - Stahlaktien profitieren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Fraport Aktie

Kaufen
Verkaufen
Fraport Aktien-Sparplan
73,45 EUR +1,20 EUR +1,66 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 6,62 Mrd. EUR

KGV 11,99 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 577330

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005773303

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol FPRUF

Barclays Capital

Fraport Overweight

17:31 Uhr
Fraport Overweight
Aktie in diesem Artikel
Fraport AG
73,45 EUR 1,20 EUR 1,66%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fraport auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Der Ausblick für den Flughafenbetreiber sei positiv, schrieb Andrew Lobbenberg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Fertigstellung des Terminal 3 am Frankfurter Flughafen und eine sich verbessernde Wirtschaftsleistung in Deutschland nannte der Experte als Gründe./bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 23:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Fraport Overweight

Unternehmen:
Fraport AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
72,70 €		 Abst. Kursziel*:
23,80%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
73,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,53%
Analyst Name:
Andrew Lobbenberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
76,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fraport AG

17:31 Fraport Overweight Barclays Capital
05.01.26 Fraport Sell UBS AG
12.12.25 Fraport Hold Jefferies & Company Inc.
11.12.25 Fraport Hold Warburg Research
11.12.25 Fraport Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Fraport AG

finanzen.net Lohnender Fraport-Einstieg? MDAX-Titel Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fraport-Investition von vor 3 Jahren eingebracht MDAX-Titel Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fraport-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: MDAX beginnt Mittwochshandel in der Gewinnzone
dpa-afx ROUNDUP: Flughäfen erwarten mehr Passagiere im neuen Jahr
finanzen.net So schätzen die Analysten die Fraport-Aktie im Dezember 2025 ein
finanzen.net MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fraport von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net MDAX-Titel Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fraport-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
finanzen.net Hot Stocks heute: Heute im Podcast: thyssenkrupp Marine Systems, Fraport und MUNICH RE
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: MDAX liegt zum Start im Minus
finanzen.net MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fraport-Investment von vor 5 Jahren verdient
EQS Group EQS-Adhoc: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Business Plan 2026 / Resumption of Dividend
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Share Buyback for the Employee Participation Program
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Fraport AG zu myNews hinzufügen