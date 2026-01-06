Fraport Aktie
Marktkap. 6,62 Mrd. EURKGV 11,99 Div. Rendite 0,00%
WKN 577330
ISIN DE0005773303
Symbol FPRUF
Fraport Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fraport auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Der Ausblick für den Flughafenbetreiber sei positiv, schrieb Andrew Lobbenberg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Fertigstellung des Terminal 3 am Frankfurter Flughafen und eine sich verbessernde Wirtschaftsleistung in Deutschland nannte der Experte als Gründe./bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 23:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Fraport AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
90,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
72,70 €
|Abst. Kursziel*:
23,80%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
73,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,53%
|
Analyst Name:
Andrew Lobbenberg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
76,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
