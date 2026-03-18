easyJet Aktie

4,23 EUR -0,04 EUR -0,84 %
STU
3,81 CHF +0,01 CHF +0,34 %
BRX
Marktkap. 3,14 Mrd. EUR

KGV 7,05 Div. Rendite 2,84%
WKN A1JTC1

ISIN GB00B7KR2P84

Symbol EJTTF

RBC Capital Markets

easyJet Outperform

08:31 Uhr
easyJet Outperform
easyJet plc
4,23 EUR -0,04 EUR -0,84%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Easyjet von 590 auf 440 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Analyst Ruairi Cullinane kürzte am Donnerstag die Schätzungen für die operativen Ergebnisse (Ebit) in Europas Airline-Branche 2026 bis 2028 im Schnitt um elf Prozent. Als Grund nannte der Experte stark gestiegene Treibstoffpreise. Diese dürften die Fluggesellschaften nur zum Teil an die Kunden weiterreichen können./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 02:15 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 02:15 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: easyJet Outperform

Unternehmen:
easyJet plc		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
4,40 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
4,25 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,40 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

