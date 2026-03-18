NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Easyjet von 590 auf 440 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Analyst Ruairi Cullinane kürzte am Donnerstag die Schätzungen für die operativen Ergebnisse (Ebit) in Europas Airline-Branche 2026 bis 2028 im Schnitt um elf Prozent. Als Grund nannte der Experte stark gestiegene Treibstoffpreise. Diese dürften die Fluggesellschaften nur zum Teil an die Kunden weiterreichen können./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 02:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
easyJet plc
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
4,40 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
4,25 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Ruairi Cullinane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
5,40 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu easyJet plc
|08:31
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|09.03.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|03.03.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
