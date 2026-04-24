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HAMBORNER REIT Aktie

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Marktkap. 393,7 Mio. EUR

KGV 29,19 Div. Rendite 8,71%
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WKN A3H233

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ISIN DE000A3H2333

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Symbol HMBRF

Warburg Research

HAMBORNER REIT Buy

13:56 Uhr
HAMBORNER REIT Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBORNER REIT
4,98 EUR 0,10 EUR 2,05%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hamborner Reit nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,15 Euro belassen. Das Immobilienunternehmen habe für das erste Quartal ebenso solide wie unspektakuläre Zahlen vorgelegt, schrieb Philipp Kaiser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Kurs liege noch immer auf niedrigem Niveau./rob/mf/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: hamborner REIT

Zusammenfassung: HAMBORNER REIT Buy

Unternehmen:
HAMBORNER REIT		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
7,15 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
4,91 €		 Abst. Kursziel*:
45,47%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
4,98 €		 Abst. Kursziel aktuell:
43,57%
Analyst Name:
Philipp Kaiser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,08 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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13:56 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
06.03.26 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
26.02.26 HAMBORNER REIT Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.02.26 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
25.02.26 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
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