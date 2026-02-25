Warburg Research

HAMBORNER REIT Buy

11:56 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hamborner Reit nach vorläufigen Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Buy" belassen. Diese seien solide ausgefallen, schrieb Philipp Kaiser am Donnerstag. Sie hätten von Instandhaltungskosten profitiert, die geringer als angenommen gewesen seien. Die Verschiebung von Instandhaltungskosten aus dem vergangenen in dieses Jahr erkläre in Teilen den schwachen Ausblick./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: hamborner REIT