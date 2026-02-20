Valeo SA Aktie
Marktkap. 3,2 Mrd. EURKGV 13,97 Div. Rendite 4,51%
WKN A2ALDB
ISIN FR0013176526
Symbol VLEEF
Valeo SA Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Valeo mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Ausblick für Margen und Free Cashflow stehe weiter auf dem Prüfstand, schrieb Erwann Dagorne am Donnerstagabend./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 22:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Valeo SA Equal Weight
|Unternehmen:
Valeo SA
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
11,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
12,45 €
|Abst. Kursziel*:
-11,65%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
12,19 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-9,73%
|
Analyst Name:
Erwann Dagorne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
13,27 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
