Barclays Capital

Valeo SA Equal Weight

14:16 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Valeo mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Ausblick für Margen und Free Cashflow stehe weiter auf dem Prüfstand, schrieb Erwann Dagorne am Donnerstagabend./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 22:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

