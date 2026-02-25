DAX 25.268 -0,1%ESt50 6.131 -0,5%MSCI World 4.571 +0,1%Top 10 Crypto 8,5495 -0,6%Nas 22.878 -1,2%Bitcoin 56.128 -1,8%Euro 1,1797 +0,0%Öl 73,00 +3,0%Gold 5.220 +0,7%
Novo Nordisk Aktie

31,83 EUR -0,18 EUR -0,56 %
STU
28,91 CHF -0,37 CHF -1,26 %
BRX
Marktkap. 141,78 Mrd. EUR

KGV 14,11 Div. Rendite 3,60%
WKN A3EU6F

ISIN DK0062498333

Symbol NONOF

Barclays Capital

Novo Nordisk Equal Weight

14:21 Uhr
Novo Nordisk
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 270 dänischen Kronen auf "Equal Weight" belassen. Der Start von Wegovy in Tablettenform laufe sehr stark weiter, selbst in dem inzwischen viel weiter gereiften Markt für Abnehmpräparate, schrieb James Gordon am Freitag nach Auswertung aktueller Verschreibungszahlen./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 12:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 12:18 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Equal Weight

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
270,00 DKK
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
31,76 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
James Gordon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
337,75 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novo Nordisk

14:21 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
24.02.26 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.02.26 Novo Nordisk Buy Goldman Sachs Group Inc.
24.02.26 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
24.02.26 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

