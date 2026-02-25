Barclays Capital

Novo Nordisk Equal Weight

14:21 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 270 dänischen Kronen auf "Equal Weight" belassen. Der Start von Wegovy in Tablettenform laufe sehr stark weiter, selbst in dem inzwischen viel weiter gereiften Markt für Abnehmpräparate, schrieb James Gordon am Freitag nach Auswertung aktueller Verschreibungszahlen./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 12:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 12:18 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com