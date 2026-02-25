Novo Nordisk Aktie
Marktkap. 141,78 Mrd. EURKGV 14,11 Div. Rendite 3,60%
WKN A3EU6F
ISIN DK0062498333
Symbol NONOF
Novo Nordisk Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 270 dänischen Kronen auf "Equal Weight" belassen. Der Start von Wegovy in Tablettenform laufe sehr stark weiter, selbst in dem inzwischen viel weiter gereiften Markt für Abnehmpräparate, schrieb James Gordon am Freitag nach Auswertung aktueller Verschreibungszahlen./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 12:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 12:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Novo Nordisk Equal Weight
|Unternehmen:
Novo Nordisk
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
270,00 DKK
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
31,76 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
James Gordon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
337,75 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Novo Nordisk
|14:21
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|24.02.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.02.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|24.02.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:21
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|24.02.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.02.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|24.02.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.02.26
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.02.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|01.12.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14:21
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|24.02.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|24.02.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG