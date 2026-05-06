DZ BANK

Novo Nordisk Halten

13:46 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Novo Nordisk von 307 auf 299 dänische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. "Berichtete Erlöse steigen, während die bereinigten Erlöse sinken", schrieb der Analyst Elmar Kraus am Donnerstag in Rückschau auf den Quartalsbericht. In den USA herrsche Preisdruck, aber die Abnehmpille Wegovy habe dort einen imposanten Markteintritt gefeiert. Eine Hochdosis-Version sei in den USA mittlerweile zugelassen./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 11:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 11:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com