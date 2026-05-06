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Symbol SSREF

Barclays Capital

Swiss Re Underweight

14:36 Uhr
Swiss Re Underweight
Aktie in diesem Artikel
Swiss Re AG
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 114 Franken belassen. Der Rückversicherer habe im ersten Quartal beim Nettoergebnis die Erwartungen um 27 Prozent übertroffen, was eine gute Ausgangsposition für das Erreichen der Jahresziele in allen drei Sparten schaffe, schrieb Ivan Bokhmat in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Er wies allerdings auch auf einige Schwachpunkte in den Details des Zahlenwerks hin./ck/rob/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 05:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 05:52 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Swiss Re

Zusammenfassung: Swiss Re Underweight

Unternehmen:
Swiss Re AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
114,00 CHF
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
124,50 CHF		 Abst. Kursziel*:
-8,43%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ivan Bokhmat 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
128,14 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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