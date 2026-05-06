Swiss Re Aktie
Marktkap. 40,22 Mrd. EURKGV 10,21 Div. Rendite 4,74%
WKN A1H81M
ISIN CH0126881561
Symbol SSREF
Swiss Re Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 114 Franken belassen. Der Rückversicherer habe im ersten Quartal beim Nettoergebnis die Erwartungen um 27 Prozent übertroffen, was eine gute Ausgangsposition für das Erreichen der Jahresziele in allen drei Sparten schaffe, schrieb Ivan Bokhmat in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Er wies allerdings auch auf einige Schwachpunkte in den Details des Zahlenwerks hin./ck/rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 05:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 05:52 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Swiss Re
Zusammenfassung: Swiss Re Underweight
|Unternehmen:
Swiss Re AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
114,00 CHF
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
124,50 CHF
|Abst. Kursziel*:
-8,43%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Ivan Bokhmat
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
128,14 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Swiss Re AG
|14:36
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|13:31
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:21
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|16.04.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|14:36
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|13:31
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:21
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|16.04.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|09.12.25
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|17.11.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|14:36
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|13:21
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|16.04.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|15.04.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|23.03.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|13:31
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|Swiss Re Neutral
|UBS AG
|10.03.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Swiss Re Neutral
|UBS AG