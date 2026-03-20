Swiss Re Aktie
Marktkap. 41,46 Mrd. EURKGV 10,21 Div. Rendite 4,75%
WKN A1H81M
ISIN CH0126881561
Symbol SSREF
Swiss Re Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Swiss Re von 119 auf 118 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Solvenz von Versicherern sollte in einem stagflationären Umfeld stabil bleiben, auch wenn die Branchenerträge dafür nicht immun sein dürften, schrieb Claudia Gaspari am Sonntag. Ihr bevorzugter Unterbereich bleiben Lebensversicherungen vor Rückversicherern. Bei Schaden- und Unfallversicherungen geht die Expertin von einer realen Bedrohung durch KI-Umwälzungen aus./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2026 / 16:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Swiss Re
Zusammenfassung: Swiss Re Underweight
|Unternehmen:
Swiss Re AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
118,00 CHF
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
128,00 CHF
|Abst. Kursziel*:
-7,81%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
125,40 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,90%
|
Analyst Name:
Claudia Gaspari
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
129,29 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Swiss Re AG
|08:36
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
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|27.02.26
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|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|08:36
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|03.03.26
|Swiss Re Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.03.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|30.01.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Swiss Re Neutral
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|27.02.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Swiss Re Neutral
|UBS AG