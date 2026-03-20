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Barclays Capital

Swiss Re Underweight

08:36 Uhr
Swiss Re Underweight
Aktie in diesem Artikel
Swiss Re AG
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Swiss Re von 119 auf 118 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Solvenz von Versicherern sollte in einem stagflationären Umfeld stabil bleiben, auch wenn die Branchenerträge dafür nicht immun sein dürften, schrieb Claudia Gaspari am Sonntag. Ihr bevorzugter Unterbereich bleiben Lebensversicherungen vor Rückversicherern. Bei Schaden- und Unfallversicherungen geht die Expertin von einer realen Bedrohung durch KI-Umwälzungen aus./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2026 / 16:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Swiss Re

Zusammenfassung: Swiss Re Underweight

Unternehmen:
Swiss Re AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
118,00 CHF
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
128,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
-7,81%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
125,40 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,90%
Analyst Name:
Claudia Gaspari 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
129,29 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Swiss Re AG

08:36 Swiss Re Underweight Barclays Capital
10.03.26 Swiss Re Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.03.26 Swiss Re Sell Goldman Sachs Group Inc.
02.03.26 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
27.02.26 Swiss Re Neutral UBS AG
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