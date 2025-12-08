DAX 24.163 +0,5%ESt50 5.718 -0,1%MSCI World 4.410 +0,1%Top 10 Crypto 12,22 +2,5%Nas 23.596 +0,2%Bitcoin 81.174 +4,3%Euro 1,1632 +0,0%Öl 61,93 -0,9%Gold 4.210 +0,5%
Swiss Re Aktie

136,45 EUR -2,35 EUR -1,69 %
STU
128,30 CHF -2,20 CHF -1,69 %
SWX
Marktkap. 37,98 Mrd. EUR

KGV 13,69 Div. Rendite 4,58%
WKN A1H81M

ISIN CH0126881561

DZ BANK

Swiss Re Kaufen

17:31 Uhr
Swiss Re Kaufen
Swiss Re AG
136,45 EUR -2,35 EUR -1,69%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Swiss Re von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, während der faire Wert auf 160 Franken belassen wurde. Der Rückversicherer habe durch Sanierungsmaßnahmen und konservativere Annahmen die Bilanz gestärkt, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit den jetzt vorhandenen Puffern hätten sich die Aussichten fu?r eine ku?nftig stabilere Gewinnentwicklung deutlich verbessert. Die Rückkehr zu einer Kaufempfehlung begründete der Experte auch mit einer zuletzt schwachen Kursentwicklung./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 15:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 16:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Swiss Re Kaufen

Unternehmen:
Swiss Re AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
127,80 CHF		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
128,30 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Thorsten Wenzel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
137,71 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Swiss Re AG

17:31 Swiss Re Kaufen DZ BANK
08:01 Swiss Re Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.12.25 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
08.12.25 Swiss Re Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.12.25 Swiss Re Underweight Barclays Capital
Nachrichten zu Swiss Re AG

finanzen.net Hochrechnung SMI-Titel Swiss Re-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swiss Re-Investment von vor einem Jahr verloren SMI-Titel Swiss Re-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swiss Re-Investment von vor einem Jahr verloren
dpa-afx ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt Swiss Re auf 'Kaufen' - Fairer Wert 160 Franken
finanzen.net Börse Zürich in Rot: SMI legt nachmittags den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Minuszeichen in Zürich: SLI schwächelt am Dienstagnachmittag
finanzen.net SMI-Handel aktuell: SMI am Mittag leichter
finanzen.net Angespannte Stimmung in Zürich: SLI zeigt sich schwächer
finanzen.net Dienstagshandel in Zürich: SMI sackt zum Handelsstart ab
finanzen.net SIX-Handel SPI sackt zum Start des Dienstagshandels ab
finanzen.net SLI-Handel aktuell: SLI beginnt die Sitzung mit Verlusten
EQS Group Swiss Re targets a net income of USD 4.5 billion in 2026; refreshed strategy to strengthen core business
EQS Group Swiss Re appoints Nicole Pieterse as Chief People Officer
EQS Group Ageing, AI and the revival of industrial policy – structural regime shifts redefine global economy, says Swiss Re Institute
EQS Group Swiss Re reports a net income of USD 4.0 billion for the first nine months of 2025
EQS Group Swiss Re: USD 80 trillion energy transition to shape global risk markets
EQS Group Silver economy ushers in a new era of growth for life insurance
EQS Group GLP-1 drugs may reduce mortality by up to 6.4% in the US by 2045
EQS Group Holistic approach needed to maintain resilience in a complex risk landscape
