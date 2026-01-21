SMI-Handel aktuell: SMI gibt am Mittag nach

Index-Performance im Blick

Das macht das Börsenbarometer in Zürich aktuell.

Am Freitag notiert der SMI um 12:08 Uhr via SIX 0,50 Prozent tiefer bei 13.161,87 Punkten. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,530 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der SMI 0,392 Prozent leichter bei 13.176,56 Punkten, nach 13.228,40 Punkten am Vortag.

Bei 13.212,06 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 13.140,14 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der SMI bereits um 1,03 Prozent. Vor einem Monat, am 23.12.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 13.242,80 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 23.10.2025, erreichte der SMI einen Stand von 12.557,27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.01.2025, wies der SMI einen Wert von 12.265,40 Punkten auf.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,645 Prozent zurück. 13.528,67 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13.063,67 Punkten markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Swisscom (+ 0,66 Prozent auf 606,00 CHF), Novartis (+ 0,42 Prozent auf 115,58 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,00 Prozent auf 59,50 CHF), Swiss Re (-0,04 Prozent auf 123,15 CHF) und Roche (-0,20 Prozent auf 347,20 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Kühne + Nagel International (-2,37 Prozent auf 179,30 CHF), Alcon (-1,89 Prozent auf 63,46 CHF), Holcim (-1,68 Prozent auf 78,56 CHF), Sika (-1,55 Prozent auf 146,50 CHF) und Swiss Life (-1,42 Prozent auf 834,40 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. 622.060 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SMI mit 295,883 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,07 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Mit 5,56 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Zurich Insurance-Aktie an.

Redaktion finanzen.net