FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Nestle von 92 auf 93 Franken angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der "neue Kapitän" Philipp Navratil beschleunige das Umbautempo bei den Schweizern, schrieb Axel Herlinghaus am Mittwoch anlässlich der Umsatzzahlen für das dritte Quartal. "Navratil konnte bei seinem ersten Kapitalmarktauftritt mit positiven Umsatzzahlen und klaren Ansagen zur beschleunigten Transformationsreise punkten."/rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 11:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 11:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
81,54 CHF
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
81,61 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Axel Herlinghaus
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
83,81 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
