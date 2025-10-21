DAX 24.296 -0,1%ESt50 5.676 -0,2%MSCI World 4.341 +0,0%Top 10 Crypto 14,79 -4,6%Nas 22.954 -0,2%Bitcoin 93.336 -0,3%Euro 1,1584 -0,2%Öl 62,45 +1,3%Gold 4.048 -1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 Infineon 623100 thyssenkrupp 750000 Tesla A1CX3T Amazon 906866 TeamViewer A2YN90 Novo Nordisk A3EU6F Plug Power A1JA81 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächelt -- Wall Street stabil erwartet -- adidas hebt Gewinnprognose an -- Netflix enttäuscht -- TKMS, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Mercedes, GSK, Alector, Beyond Meat, Gold im Fokus
Top News
Ausblick: Intel legt Quartalsergebnis vor Ausblick: Intel legt Quartalsergebnis vor
Wolfspeed-Aktie grün: Keine Chip-Fertigung in Deutschland Wolfspeed-Aktie grün: Keine Chip-Fertigung in Deutschland
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Nestlé Aktie

Kaufen
Verkaufen
88,46 EUR -1,15 EUR -1,28 %
XETRA
81,61 CHF -0,96 CHF -1,16 %
SWX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 229,87 Mrd. EUR

KGV 17,86 Div. Rendite 4,07%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0Q4DC

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0038863350

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NSRGF

DZ BANK

Nestlé Kaufen

13:31 Uhr
Nestlé Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Nestlé SA (Nestle)
88,46 EUR -1,15 EUR -1,28%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Nestle von 92 auf 93 Franken angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der "neue Kapitän" Philipp Navratil beschleunige das Umbautempo bei den Schweizern, schrieb Axel Herlinghaus am Mittwoch anlässlich der Umsatzzahlen für das dritte Quartal. "Navratil konnte bei seinem ersten Kapitalmarktauftritt mit positiven Umsatzzahlen und klaren Ansagen zur beschleunigten Transformationsreise punkten."/rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 11:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 11:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nestlé Kaufen

Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
81,54 CHF		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
81,61 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Axel Herlinghaus 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
83,81 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

13:31 Nestlé Kaufen DZ BANK
13:21 Nestlé Neutral UBS AG
12:21 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
20.10.25 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
17.10.25 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

finanzen.net Langfristige Investition SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nestlé von vor 5 Jahren eingebracht SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nestlé von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net SIX-Handel SMI legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 liegt zum Start im Minus
finanzen.net Nestlé Aktie News: Nestlé am Mittwochvormittag auf rotem Terrain
finanzen.net Börse Zürich in Rot: SMI notiert zum Handelsende im Minus
finanzen.net Gewinne in Zürich: SLI verbucht zum Ende des Dienstagshandels Zuschläge
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 letztendlich mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Nestlé Aktie News: Nestlé am Nachmittag verlustreich
finanzen.net Minuszeichen in Zürich: SLI präsentiert sich leichter
FOX Business Nestle to cut 16,000 jobs as part of cost savings initiative
MarketWatch Nestle earnings beat and 16,000 job cuts prompt biggest one-day jump in shares since 2008
New York Times Nestlé to Slash 16,000 Jobs in Cost-Cutting Push
BBC Nestle to axe 16,000 jobs as new boss pushes to cut costs
BBC Nestle to axe 16,000 jobs as new boss pushes to cut costs
Business Times Nestle to axe 16,000 jobs as new CEO targets sales growth
RTE.ie Nestle to cut 16,000 jobs as CEO starts 'turnaround fire'
Financial Times Nestlé to axe 16,000 jobs as new boss intensifies cost-cutting push
RSS Feed
Nestlé SA (Nestle) zu myNews hinzufügen