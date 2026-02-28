DAX 23.584 -0,2%ESt50 5.764 -0,5%MSCI World 4.417 -0,2%Top 10 Crypto 9,1385 -2,0%Nas 22.716 +0,1%Bitcoin 60.463 -0,6%Euro 1,1548 +0,0%Öl 97,64 +4,3%Gold 5.179 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Lufthansa 823212 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Gerresheimer A0LD6E Vonovia A1ML7J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ölpreise steigen wieder: DAX schwächer -- Verluste in Asien -- RWE mit Gewinnrückgang -- Zalando kauft eigene Aktien zurück -- BMW mit Umsatz- und Gewinnrückgang -- Rüstungsaktien, AIXTRON im Fokus
Top News
DZ BANK gibt Rheinmetall-Aktie Kaufen DZ BANK gibt Rheinmetall-Aktie Kaufen
Rohstoffkurse am Vormittag Rohstoffkurse am Vormittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

BMW Aktie

Kaufen
Verkaufen
BMW Aktien-Sparplan
79,76 EUR -1,16 EUR -1,43 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 49,16 Mrd. EUR

KGV 6,80 Div. Rendite 5,44%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 519000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005190003

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BAMXF

Bernstein Research

BMW Outperform

10:01 Uhr
BMW Outperform
Aktie in diesem Artikel
BMW AG
79,76 EUR -1,16 EUR -1,43%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW nach Zahlen zum Schlussquartal 2025 mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Outperform" belassen. Dem Zielkorridor für die operative Marge 2026 im Autosegment von 4 bis 6 Prozent stehe eine Konsensschätzung von 5,3 Prozent gegenüber, schrieb Stephen Reitman in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:12 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:12 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ninelle / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BMW Outperform

Unternehmen:
BMW AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
115,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
80,18 €		 Abst. Kursziel*:
43,43%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
79,76 €		 Abst. Kursziel aktuell:
44,18%
Analyst Name:
Stephen Reitman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
97,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BMW AG

10:01 BMW Outperform Bernstein Research
09:41 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.03.26 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.02.26 BMW Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.02.26 BMW Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu BMW AG

finanzen.net Aktienbewertung Bernstein Research: Outperform-Note für BMW-Aktie Bernstein Research: Outperform-Note für BMW-Aktie
finanzen.net JP Morgan Chase & Co.: Overweight-Note für BMW-Aktie
finanzen.net BMW-Aktie fällt: Vorsichtiger Ausblick nach Umsatz- und Gewinnrückgang - Dividende steigt
finanzen.net DAX aktuell: DAX gibt zum Start nach
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt zum Start des Donnerstagshandels
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 startet im Minus
finanzen.net BMW Aktie News: BMW büßt am Vormittag ein
dpa-afx ROUNDUP: BMW bleibt bei Ausblick vorsichtig - Dividende steigt überraschend
dpa-afx BMW bleibt bei Ergebnisausblick vorsichtig - Dividende steigt überraschend
Business Times BMW launches recall over potential fire hazard
Financial Times BMW to use humanoid robots on production line
Korea Times Hyundai, Kia, BMW to recall nearly 180,000 vehicles over software defects
FOX Business BMW recalls nearly 90,000 vehicles over engine starter fire risk
Irish Times Man who fraudulently used property developer’s bank details to buy BMW SUV jailed
Korea Times BMW 7 Series tops imported large sedan sales again
RTE.ie BMW sales decline amid weaker demand in US and China
Korea Times Imported car sales jump nearly 17% in 2025; BMW tops list for 3rd year
RSS Feed
BMW AG zu myNews hinzufügen