Brenntag Aktie
Marktkap. 7,09 Mrd. EURKGV 15,62 Div. Rendite 3,63%
WKN A1DAHH
ISIN DE000A1DAHH0
Symbol BNTGF
Brenntag SE Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Brenntag mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Hold" belassen. Der Chemikalienhändler habe ein schwaches Quartal hinter sich, schrieb Tristan Lamotte in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den endgültigen Geschäftszahlen. Das wichtigste Thema sei der Iran-Krieg./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Brenntag
Zusammenfassung: Brenntag Hold
|Unternehmen:
Brenntag SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
46,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
49,27 €
|Abst. Kursziel*:
-6,64%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
49,42 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,92%
|
Analyst Name:
Tristan Lamotte
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
48,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Brenntag SE
|12:26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|09:16
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|08:11
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.03.26
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|09:16
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|08:11
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.03.26
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.03.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.03.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.12.25
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|26.09.25
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.09.25
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|12.03.26
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
|Brenntag Sell
|UBS AG
|03.02.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|Brenntag Underweight
|Morgan Stanley
|12:26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|09:16
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|08:11
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|05.03.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG