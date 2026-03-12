DAX 23.541 -0,2%ESt50 5.746 -0,1%MSCI World 4.356 -0,2%Top 10 Crypto 9,5545 +4,3%Nas 22.312 -1,8%Bitcoin 63.109 +3,1%Euro 1,1469 -0,4%Öl 100,2 -1,6%Gold 5.093 +0,0%
Brenntag Aktie

49,42 EUR +0,91 EUR +1,88 %
STU
Marktkap. 7,09 Mrd. EUR

KGV 15,62 Div. Rendite 3,63%
WKN A1DAHH

ISIN DE000A1DAHH0

Symbol BNTGF

Deutsche Bank AG

Brenntag SE Hold

12:26 Uhr
Brenntag SE Hold
Brenntag SE
49,42 EUR 0,91 EUR 1,88%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Brenntag mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Hold" belassen. Der Chemikalienhändler habe ein schwaches Quartal hinter sich, schrieb Tristan Lamotte in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den endgültigen Geschäftszahlen. Das wichtigste Thema sei der Iran-Krieg./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Brenntag Hold

Unternehmen:
Brenntag SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
46,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
49,27 €		 Abst. Kursziel*:
-6,64%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
49,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,92%
Analyst Name:
Tristan Lamotte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Brenntag SE

12:26 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
09:16 Brenntag Hold Warburg Research
08:11 Brenntag Equal Weight Barclays Capital
12.03.26 Brenntag Buy Goldman Sachs Group Inc.
12.03.26 Brenntag Underperform Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Brenntag SE

finanzen.net Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE verzeichnet am Freitagmittag Verluste
finanzen.net Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE wird am Vormittag ausgebremst
finanzen.net Analyse: Warburg Research bewertet Brenntag SE-Aktie schlechter
finanzen.net Börse Frankfurt: DAX zum Ende des Donnerstagshandels in Rot
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Handelsende im Minus
finanzen.net Brenntag-Aktie profitiert: Sparkurs verschärft und weitere Einsparungen bis 2027 angepeilt
dpa-afx ROUNDUP 2: Brenntag blickt vorsichtig auf 2026 - Sparkurs verschärft
finanzen.net Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Donnerstagnachmittag gefragt
EQS Group EQS-Adhoc: Brenntag SE intends to pay out a dividend of EUR 1.90 per share for FY 2025
Zacks Westlake Unit Expands India Distribution Partnership With Brenntag
EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Brenntag SE: Stefanie Berlinger, buy
EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
