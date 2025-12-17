DAX 23.994 +0,1%ESt50 5.702 +0,4%MSCI World 4.350 -0,1%Top 10 Crypto 11,51 +3,3%Nas 22.693 -1,8%Bitcoin 74.524 +1,7%Euro 1,1719 -0,2%Öl 59,84 -1,4%Gold 4.325 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 TUI TUAG50 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf EZB-Zinsentscheidung: DAX stabil -- Asien letztlich uneinheitlich -- Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung -- Oracle stürzt nach KI-Projekt-Streit ab -- Micron, D-Wave, Douglas im Fokus
Top News
Belastung aus Übersee? - DAX vor EZB-Leitzinsentscheid nahe 24.000-Punkte-Marke Belastung aus Übersee? - DAX vor EZB-Leitzinsentscheid nahe 24.000-Punkte-Marke
Geldmarkt-ETFs: Was Einsteiger über passive Fonds wissen sollten Geldmarkt-ETFs: Was Einsteiger über passive Fonds wissen sollten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Brenntag Aktie

Kaufen
Verkaufen
Brenntag Aktien-Sparplan
49,50 EUR -0,18 EUR -0,36 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 7,16 Mrd. EUR

KGV 15,62 Div. Rendite 3,63%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1DAHH

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A1DAHH0

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BNTGF

Warburg Research

Brenntag SE Buy

10:36 Uhr
Brenntag SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Brenntag SE
49,50 EUR -0,18 EUR -0,36%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Brenntag von 63 auf 58 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach einer gründlichen Überprüfung des Bewertungsmodells habe er seine Schätzungen für 2025 und die Folgejahre reduziert, um der geringeren Ertragsbasis und dem Ausbleiben eines konjunkturellen Aufschwungs Rechnung zu tragen, schrieb Christian Cohrs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diese schwächeren Aussichten schienen jedoch bereits mehr als eingepreist zu sein, da die Aktie des Chemikalienhändlers im laufenden Jahr um rund 30 Prozent hinter dem Dax zurückgeblieben sei./rob/edh/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Brenntag

Zusammenfassung: Brenntag Buy

Unternehmen:
Brenntag SE		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
58,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
49,37 €		 Abst. Kursziel*:
17,48%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
49,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,17%
Analyst Name:
Christian Cohrs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
54,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Brenntag SE

10:36 Brenntag Buy Warburg Research
12.12.25 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
10.12.25 Brenntag Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.12.25 Brenntag Underperform Jefferies & Company Inc.
08.12.25 Brenntag Verkaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Brenntag SE

finanzen.net Bewertung im Blick Warburg Research: Brenntag SE-Aktie erhält Buy Warburg Research: Brenntag SE-Aktie erhält Buy
finanzen.net Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE gibt am Donnerstagvormittag ab
finanzen.net Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE verbilligt sich am Mittwochnachmittag
finanzen.net Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE verbilligt sich am Mittag
finanzen.net DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Brenntag SE von vor einem Jahr verloren
finanzen.net Handel in Frankfurt: Anleger lassen DAX schlussendlich steigen
finanzen.net Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich schlussendlich schwächer
finanzen.net XETRA-Handel: DAX verbucht am Montagnachmittag Zuschläge
finanzen.net LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX am Montagnachmittag auf grünem Terrain
EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: Brenntag SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Brenntag SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Brenntag SE: Jens Birgersson, buy
EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Brenntag SE zu myNews hinzufügen