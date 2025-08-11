Brenntag Aktie
Marktkap. 7,96 Mrd. EURKGV 15,62 Div. Rendite 3,63%
WKN A1DAHH
ISIN DE000A1DAHH0
Symbol BNTGF
Brenntag SE Add
Aktie in diesem Artikel
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Brenntag nach finalen Quartalszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die Eckdaten seien schon bekannt gewesen, genauso wie das gesenkte operative Gewinnziel (Ebita) für dieses Jahr, schrieb Christian Obst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gründe dafür seien eine verlangsamte Nachfrage und Preisdruck. Er rät Anlegern dazu, bei dem Chemikalienhändler an der Seitenlinie zu bleiben./rob/tih
Zusammenfassung: Brenntag Add
|Unternehmen:
Brenntag SE
|Analyst:
Baader Bank
|Kursziel:
85,00 €
|Rating jetzt:
Add
|Kurs*:
55,50 €
|Abst. Kursziel*:
53,15%
|Rating vorher:
Add
|Kurs aktuell:
55,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
54,26%
|
Analyst Name:
Christian Obst
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
62,94 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
