Baader Bank

Brenntag SE Add

08:56 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Brenntag nach finalen Quartalszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die Eckdaten seien schon bekannt gewesen, genauso wie das gesenkte operative Gewinnziel (Ebita) für dieses Jahr, schrieb Christian Obst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gründe dafür seien eine verlangsamte Nachfrage und Preisdruck. Er rät Anlegern dazu, bei dem Chemikalienhändler an der Seitenlinie zu bleiben./rob/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 07:29 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

