Deutsche Bank AG

Brenntag SE Hold

12:51 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Hold" belassen. Das Quartal des Chemikalienhändlers sei wie erwartet schwach verlaufen, schrieb Tristan Lamotte in dem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:55 / CET

