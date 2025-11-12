Brenntag Aktie
Marktkap. 6,8 Mrd. EURKGV 15,62 Div. Rendite 3,63%
WKN A1DAHH
ISIN DE000A1DAHH0
Symbol BNTGF
Brenntag SE Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Hold" belassen. Das Quartal des Chemikalienhändlers sei wie erwartet schwach verlaufen, schrieb Tristan Lamotte in dem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Brenntag
Zusammenfassung: Brenntag Hold
|Unternehmen:
Brenntag SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
48,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
49,55 €
|Abst. Kursziel*:
-3,13%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
49,53 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,09%
|
Analyst Name:
Tristan Lamotte
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
55,93 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
