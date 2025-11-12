DAX 24.243 -0,6%ESt50 5.785 +0,0%MSCI World 4.416 +0,0%Top 10 Crypto 13,96 +2,4%Nas 23.406 -0,3%Bitcoin 88.565 +1,1%Euro 1,1619 +0,2%Öl 63,20 +0,8%Gold 4.236 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 Infineon 623100 Bayer BAY001 RENK RENK73 RWE 703712 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 HENSOLDT HAG000 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: DAX gibt nach -- Siemens erneut mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
Palantir-Aktie: Kursexplosion nach KI-getriebenem Rekordquartal - Analysten werden vorsichtig Palantir-Aktie: Kursexplosion nach KI-getriebenem Rekordquartal - Analysten werden vorsichtig
D-Wave Quantum-Aktie: Kurseinbruch nach schwachen Zahlen - Analysten bleiben dennoch optimistisch D-Wave Quantum-Aktie: Kurseinbruch nach schwachen Zahlen - Analysten bleiben dennoch optimistisch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Brenntag Aktie

Kaufen
Verkaufen
Brenntag Aktien-Sparplan
49,53 EUR +0,34 EUR +0,69 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 6,8 Mrd. EUR

KGV 15,62 Div. Rendite 3,63%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1DAHH

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A1DAHH0

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BNTGF

Deutsche Bank AG

Brenntag SE Hold

12:51 Uhr
Brenntag SE Hold
Aktie in diesem Artikel
Brenntag SE
49,53 EUR 0,34 EUR 0,69%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Hold" belassen. Das Quartal des Chemikalienhändlers sei wie erwartet schwach verlaufen, schrieb Tristan Lamotte in dem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Brenntag

Zusammenfassung: Brenntag Hold

Unternehmen:
Brenntag SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
49,55 €		 Abst. Kursziel*:
-3,13%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
49,53 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,09%
Analyst Name:
Tristan Lamotte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
55,93 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Brenntag SE

12:51 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
12.11.25 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
12.11.25 Brenntag Underperform Jefferies & Company Inc.
12.11.25 Brenntag Equal Weight Barclays Capital
11.11.25 Brenntag Underperform Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Brenntag SE

finanzen.net Aktie im Blick Hold von Deutsche Bank AG für Brenntag SE-Aktie Hold von Deutsche Bank AG für Brenntag SE-Aktie
finanzen.net Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE gewinnt am Mittag an Fahrt
TraderFox Stocks in Action: LEG Immobilien, Lanxess, AIXTRON, RWE und Brenntag.
finanzen.net Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE reagiert am Donnerstagvormittag positiv
finanzen.net Börse Frankfurt: Zum Ende des Mittwochshandels Pluszeichen im DAX
finanzen.net Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels fester
finanzen.net Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Nachmittag in Grün
finanzen.net XETRA-Handel: DAX am Nachmittag auf grünem Terrain
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen am Mittwochnachmittag zu
EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Brenntag SE: Jens Birgersson, buy
EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Brenntag SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Brenntag SE: Richard Ridinger, buy
EQS Group EQS-DD: Brenntag SE: Richard Ridinger, buy
RSS Feed
Brenntag SE zu myNews hinzufügen