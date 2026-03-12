DAX23.646 +0,2%Est505.767 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6900 +5,7%Nas22.312 -1,8%Bitcoin63.791 +4,2%Euro1,1477 -0,4%Öl99,12 -2,6%Gold5.109 +0,3%
Iran-Krieg und Zinssorgen: DAX holt Verluste auf -- US-Börsen fester erwartet -- Adobe sucht neuen Chef - Zahlen übertreffen Erwartungen -- Shell, BP, Porsche, Rüstungsaktien, Bitcoin & Co. im Fokus
ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Brenntag auf 'Hold' - Ziel 53 Euro

13.03.26 13:04 Uhr
HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Brenntag (Brenntag SE) von 58 auf 53 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Christian Cohrs verwies in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zunächst darauf, dass die Jahreszahlen seine Erwartungen verfehlt hätten. Der Chemikalienhändler sei einer gedämpften Nachfrage und vielen strategischen, konjunkturellen und politischen Unsicherheiten ausgesetzt. Vor diesem Hintergrund sei das Profil von Chancen und Risiken weniger attraktiv./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

