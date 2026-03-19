Brenntag Aktie
Marktkap. 6,92 Mrd. EURKGV 27,05 Div. Rendite 3,83%
WKN A1DAHH
ISIN DE000A1DAHH0
Symbol BNTGF
Brenntag SE Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Brenntag von 64 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach einem schwachen Abschluss von 2025 sehe es für den Chemiehändler nun zunächst besser aus, schrieb Suhasini Varanasi am Donnerstagabend. Zudem seien die Aktien im historischen Vergleich recht günstig./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 17:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Brenntag
Zusammenfassung: Brenntag Buy
|Unternehmen:
Brenntag SE
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
66,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
48,16 €
|Abst. Kursziel*:
37,04%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
48,33 €
|Abst. Kursziel aktuell:
36,56%
|
Analyst Name:
Suhasini Varanasi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
48,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Brenntag SE
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