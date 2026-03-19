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Marktkap. 6,92 Mrd. EUR

KGV 27,05 Div. Rendite 3,83%
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WKN A1DAHH

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Symbol BNTGF

Goldman Sachs Group Inc.

Brenntag SE Buy

11:16 Uhr
Brenntag SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Brenntag SE
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Brenntag von 64 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach einem schwachen Abschluss von 2025 sehe es für den Chemiehändler nun zunächst besser aus, schrieb Suhasini Varanasi am Donnerstagabend. Zudem seien die Aktien im historischen Vergleich recht günstig./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 17:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Brenntag

Zusammenfassung: Brenntag Buy

Unternehmen:
Brenntag SE		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
66,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
48,16 €		 Abst. Kursziel*:
37,04%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
48,33 €		 Abst. Kursziel aktuell:
36,56%
Analyst Name:
Suhasini Varanasi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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